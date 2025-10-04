Сливнишки герой спечели в Ботевград

Сливнишки герой (Сливница) надви Балкан с 2:1 в Ботевград. Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Павел Петков даде хитър извеждащ пас и Кристиан Белмустаков вкара за домакините в 18-ата минута. След 120 секунди, Георги Илиев стреля, последва рикошет и топката спря в мрежата на Балкан – 1:1. Той проведе самостоятелен пробив отдясно и подаде на капитана Йордан Тодоров, който отблизо само насочи топката за победното попадение в 27-ата минута. В оставащото време до почивката, гостите бяха по-добри. До средата на втората част нямаше чисти голови положения. Постепенно ботевградчани пренесоха играта пред противниковата врата, но така и не намериха верния път към мрежата на сливнишкия страж.