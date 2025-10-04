Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Сливнишки герой спечели в Ботевград

Сливнишки герой спечели в Ботевград

  • 4 окт 2025 | 21:22
  • 355
  • 0
Сливнишки герой спечели в Ботевград

Сливнишки герой (Сливница) надви Балкан с 2:1 в Ботевград. Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Павел Петков даде хитър извеждащ пас и Кристиан Белмустаков вкара за домакините в 18-ата минута. След 120 секунди, Георги Илиев стреля, последва рикошет и топката спря в мрежата на Балкан – 1:1. Той проведе самостоятелен пробив отдясно и подаде на капитана Йордан Тодоров, който отблизо само насочи топката за победното попадение в 27-ата минута. В оставащото време до почивката, гостите бяха по-добри. До средата на втората част нямаше чисти голови положения. Постепенно ботевградчани пренесоха играта пред противниковата врата, но така и не намериха верния път към мрежата на сливнишкия страж.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очакван успех за Локо (Мездра)

Очакван успех за Локо (Мездра)

  • 4 окт 2025 | 21:56
  • 262
  • 0
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 82430
  • 124
Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 256
  • 0
Несебър подчини Марица (Милево)

Несебър подчини Марица (Милево)

  • 4 окт 2025 | 21:46
  • 279
  • 1
Хикс в Костинброд

Хикс в Костинброд

  • 4 окт 2025 | 21:32
  • 360
  • 0
Без голове в Банско

Без голове в Банско

  • 4 окт 2025 | 21:10
  • 348
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 82430
  • 124
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

  • 4 окт 2025 | 22:03
  • 4495
  • 5
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 24115
  • 9
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 20435
  • 36
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 16161
  • 13
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 18934
  • 11