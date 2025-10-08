Ботев (Ихтиман) елиминира Сливнишки герой за купата на АФЛ

В Сливница, Ботев (Ихтиман) постигна изразителна победа – 4:1 над местния Сливнишки герой, във финала на Област София от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Още можеха да вкарат футболистите на Валери Свиленов. Йоан Маринов им даде преднина с гол в 22-ата минута. След центриране в 31-ата, играч на домакините си вкара автогол. Скоро, Василийе Милованович направи резултата категоричен. Християн Димитров реализира почетното попадение за Героя в 77-ата минута. Малко след това, Милованович фиксира окончателното 1:4.