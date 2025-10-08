Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Ботев (Ихтиман) елиминира Сливнишки герой за купата на АФЛ

Ботев (Ихтиман) елиминира Сливнишки герой за купата на АФЛ

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 323
  • 0
Ботев (Ихтиман) елиминира Сливнишки герой за купата на АФЛ

В Сливница, Ботев (Ихтиман) постигна изразителна победа – 4:1 над местния Сливнишки герой, във финала на Област София от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Още можеха да вкарат футболистите на Валери Свиленов. Йоан Маринов им даде преднина с гол в 22-ата минута. След центриране в 31-ата, играч на домакините си вкара автогол. Скоро, Василийе Милованович направи резултата категоричен. Християн Димитров реализира почетното попадение за Героя в 77-ата минута. Малко след това, Милованович фиксира окончателното 1:4.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) с призив към Венци Стефанов, "канарчетата": Няма да позволим коварни интриги

Ботев (Пловдив) с призив към Венци Стефанов, "канарчетата": Няма да позволим коварни интриги

  • 8 окт 2025 | 15:50
  • 4462
  • 7
Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 13946
  • 27
Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 8 окт 2025 | 15:06
  • 1194
  • 0
Найденов извади запис от Левски - ЦСКА 1948: Нотариусът е ВАР, волейболът беше млад

Найденов извади запис от Левски - ЦСКА 1948: Нотариусът е ВАР, волейболът беше млад

  • 8 окт 2025 | 15:01
  • 9321
  • 7
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 20794
  • 41
Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

  • 8 окт 2025 | 14:08
  • 18118
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 13946
  • 27
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 20794
  • 41
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 6029
  • 9
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 11172
  • 30
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 39717
  • 55
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 21021
  • 31