  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя в Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя в Евролигата тази вечер

  • 15 окт 2025 | 20:15
Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя в Евролигата тази вечер

Четвъртият кръг на Евролигата продължава с нови 5 срещи тази вечер. Шоуто започва с двубоя между гръцкия гранд Панатинайкос и АСВЕЛ Вильобран от 21:15 часа българско време. "Зелените" от Атина ще търсут у дома трета победа от началото на новия сезон в Евролигата. Френският тим пък е с 1 успех и 2 поражения дотук.

Програмата продължава с два двубоя от 21:30 часа. Играещият домакинските си мачове на българска земя Апоел Тел Авив гостува на Валенсия в мач между два тима с по две победи до момента.

Със същия начален час е срещата между Виртус Болоня и финалиста от миналия сезон Монако. Италианците имат една победа дотук, докато монегаските ще търсят трети успех от началото на сезона.

В 21:45 часа Париж приема Баскония, кято тимът от френската столица е с 2 победи до момента, докато испанците са единственият тим от началото на сезона без успех.

Пак в 21:45 ч. Реал Мадрид ще гони трета победа от началото на сезона в турнира, а съперник на "лос бланкос" е Партизан. Сръбският тим също е 2-1 към днешна дата.

