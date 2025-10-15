Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Дебютантът Тео Маледон помогна на Реал Мадрид да удържи финалния щурм на Партизан

Дебютантът Тео Маледон помогна на Реал Мадрид да удържи финалния щурм на Партизан

  • 15 окт 2025 | 23:42
  • 227
  • 0

Реал Мадрид записа трети пореден успех в Евролигата. Кралският клуб надви гостуващия Партизан с 93:86 в мач, който изглеждаше решен преди последната четвърт, но в нея "гробарите" сериозно намалиха пасива си и направиха заключителните минути интересни.

Много силен двубой за Реал изигра Тео Маледон. Французинът впечатли в дебюта си за испанския гранд и вкара 16 точки. По-резултатни от него за домакините бяха само Валтер Таварес с 19 и Трей Лайлс със 17. Чума Океке също беше на висота, особено при далечната стрелба, а Факундо Кампацо умело дирижираше атаките на мадридчани и завърши със 7 асистенции.

Партизан изоставаше с цели 19 точки преди финалните 10 минути, когато Джабари Паркър вдигна оборотите и сръбският тим застрашително се доближи до съперника си. Американецът, който до миналия сезон носеше екипа на Барселона, вкара 23 точки, но щурмът на "черно-белите" дойде твърде късно.

Това беше осма поредна победа за Реал Мадрид срещу Партизан след ексцесиите в плейофите между двата тима през 2023 година.

"Белите" вече са втори в калсирането с актив от 7 точки, колкото имат още Жалгирис, Барселона, Париж Баскетбол, Апоел Тел Авив и Панатинайкос. Партизан е на 14-та позиция с 6 точки.

В следващия кръг Реал Мадрид ще се изправи срещу другия сръбски тим - Цървена звезда, а Партизан ще гостува на Баскония.

Снимки: Imago

