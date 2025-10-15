Дебютантът Тео Маледон помогна на Реал Мадрид да удържи финалния щурм на Партизан

Реал Мадрид записа трети пореден успех в Евролигата. Кралският клуб надви гостуващия Партизан с 93:86 в мач, който изглеждаше решен преди последната четвърт, но в нея "гробарите" сериозно намалиха пасива си и направиха заключителните минути интересни.

Много силен двубой за Реал изигра Тео Маледон. Французинът впечатли в дебюта си за испанския гранд и вкара 16 точки. По-резултатни от него за домакините бяха само Валтер Таварес с 19 и Трей Лайлс със 17. Чума Океке също беше на висота, особено при далечната стрелба, а Факундо Кампацо умело дирижираше атаките на мадридчани и завърши със 7 асистенции.

Партизан изоставаше с цели 19 точки преди финалните 10 минути, когато Джабари Паркър вдигна оборотите и сръбският тим застрашително се доближи до съперника си. Американецът, който до миналия сезон носеше екипа на Барселона, вкара 23 точки, но щурмът на "черно-белите" дойде твърде късно.

Това беше осма поредна победа за Реал Мадрид срещу Партизан след ексцесиите в плейофите между двата тима през 2023 година.

Third W on the board for @RMBaloncesto as they beat Partizan at home! ✅#EveryGameMatters pic.twitter.com/tc9YIIiTRF — EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025

"Белите" вече са втори в калсирането с актив от 7 точки, колкото имат още Жалгирис, Барселона, Париж Баскетбол, Апоел Тел Авив и Панатинайкос. Партизан е на 14-та позиция с 6 точки.

В следващия кръг Реал Мадрид ще се изправи срещу другия сръбски тим - Цървена звезда, а Партизан ще гостува на Баскония.

Следвай ни:

Снимки: Imago