Силно първо полувреме донесе трета победа на ПАО в Евролигата

Панатинайкос не допусна изненада в домакинството си на АСВЕЛ Лион-Вильорбан от 4-тия кръг в Евролигата. Гръцкият гранд се наложи с 91:85 и се изкачи на трето място в класирането.

Най-резултатен за "детелините" беше Кендрин Нън, който наниза 26 точки, а към тях добави 5 борби и 6 асистенции. Ришон Холмс се отчете с "дабъл-дабъл" от 24 точки и 10 борби, а от останалите им съотборници с двуцифрен актив завърши само Джеди Осман.

Лидерът на АСВЕЛ Лион-Вильорбан Нандо Де Коло отбеляза 18 точки и даде 7 завършващи подавания, но тимът му не успя да стигне до успех в Атина, въпреки че реализира цели 15 тройки.

ПАО доминираше от самото начало и спечели първата четвърт с 26:19. На почивката гърците увеличиха аванса си до 9 точки - 48:39, а през второто полувреме не позволиха на съперника да си помисли за обрат, въпреки че в края разликата падна.

Панатинайкос показа слабости в защита, но офанзивната мощ на тима и най-вече дуото Нън - Холмс осигуриха победата. Тя дойде само няколко дни след поражението с 86:90 от Олимпиакос в гръцкото първенство.

В следващия кръг в Евролигата "зелените" ще гостуват на Анадолу Ефес, а АСВЕЛ Лион-Вильорбан ще посрещне Виртус Болоня.