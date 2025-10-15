Валенсия - Апоел Тел Авив, аванс за гостите

Играещият домакинските си срещи на българска земя Апоел Тел Авив гостува тази вечер на Валенсия в среща от четвъртия кръг на Евролигата. Двубоят се играе в "Роиг Арена". След първата четвърт израелският тим води в резултата с 27:18.

Апоел започна силон дебютното си участие в Евролигата, записвайки две победи в първите си два мача - срещу Барселона в "Арена София" и след това като гост срещу Анадолу Ефес. Отново в родната столица, воденият от Димитрис Итудис тим загуби дербито с Макаби Тел Авив и тази вечер ще се опита да се върне на победния път.

Противник на Апоел днес обаче е коравият тим на Валенсия, който също спечели първите си два мача - срещу АСВЕЛ Вильобран и Виртус Болоня, след което отстъпи като гост пред испанския си съперник Барселона.

Ям Мадар и бразилецът Бруно Кабокло са трайно контузени в лагера на Апоел, а под въпрос заради травма в глезена е и Колин Малкълм.

Старши треньорът на Валенсия Педро Мартинес пък не може да разчита на контузените Хуан Монтеро и Янкуба Сима, а под въпрос остава Шаби Лопес Аростеги.

Първа част:

Тройки на Крис Джоунс и Илайджа Брайънт помогнаха на Апоел да вземе ранен аванс от 10:2, а малко след това и Василие Мицич порази целта от далечна дистанция - 13:5 за гостите. След няколко поредни атаки без кош за нито един отбор гостите дръпнаха с 10 точки разлика - 17:7. Последва обаче серия от 5:0 за испанците - 12:17. Антонио Блекни показа точен мерник от далечно разстояние за Апоел и израелският тим си върна аванса от 10 точки - 22:12. Блекни обаче не спря дотук и с втора поредан тройка порази целта за 27:14. След първите 10 минути играчите на Итудис водят с 27:18.

Снимки: Gettyimages