Виртус Болоня изненада Монако

Виртус Болоня надделя над Монако със 77:73 в среща от 4-тия кръг на Евролигата. Италианският тим влезе като аутсайдер в двубоя срещу финалиста от миналия сезон, но показа по-здрави нерви в края и се поздрави с втора победа.

Карсън Едуардс беше в основата на успеха за домакините. Американският гард се отличи с 24 точки, 6 борби и 4 асистенции. От съотборниците му с двуцифрен актив завърши само Салю Нианг.

Звездите на Монако играха значително под възможностите си. Никола Миротич реализира 16 точки, а Майк Джеймс вкара 10, но направи и 7 асистенции. "Монегаските" стреляха сравнително добре от далечна дистанция, но имаха много нисък процент за две точки.

Болоня пречупи съперника си в началото на четвъртата част, когато разликата стигна до 13 точки. В края Монако намали пасива си, но няколко сполучливи стрелби от наказателната линия на Карсън Едуардс решиха мача.

Въпркеи победата, италианците са в долната половина на класирането с баланс 2-2. Същият актив има и Монако, който преди седмица надви Олимпия Милано.

В следващия кръг Виртус Болоня ще гостува на АСВЕЛ Лион-Вильорбан, а Монако ще е домакин на Валенсия.

