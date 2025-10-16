Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Виртус Болоня изненада Монако

Виртус Болоня изненада Монако

  • 16 окт 2025 | 00:10
  • 127
  • 0
Виртус Болоня изненада Монако

Виртус Болоня надделя над Монако със 77:73 в среща от 4-тия кръг на Евролигата. Италианският тим влезе като аутсайдер в двубоя срещу финалиста от миналия сезон, но показа по-здрави нерви в края и се поздрави с втора победа.

Карсън Едуардс беше в основата на успеха за домакините. Американският гард се отличи с 24 точки, 6 борби и 4 асистенции. От съотборниците му с двуцифрен актив завърши само Салю Нианг.

Звездите на Монако играха значително под възможностите си. Никола Миротич реализира 16 точки, а Майк Джеймс вкара 10, но направи и 7 асистенции. "Монегаските" стреляха сравнително добре от далечна дистанция, но имаха много нисък процент за две точки.

Болоня пречупи съперника си в началото на четвъртата част, когато разликата стигна до 13 точки. В края Монако намали пасива си, но няколко сполучливи стрелби от наказателната линия на Карсън Едуардс решиха мача.

Въпркеи победата, италианците са в долната половина на класирането с баланс 2-2. Същият актив има и Монако, който преди седмица надви Олимпия Милано.

В следващия кръг Виртус Болоня ще гостува на АСВЕЛ Лион-Вильорбан, а Монако ще е домакин на Валенсия.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 00:32
  • 94
  • 0
Трета победа за Апоел в Евролигата

Трета победа за Апоел в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:47
  • 2250
  • 0
Приключи кръг №4 в Евролигата

Приключи кръг №4 в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:46
  • 3156
  • 0
Дебютантът Тео Маледон помогна на Реал Мадрид да удържи финалния щурм на Партизан

Дебютантът Тео Маледон помогна на Реал Мадрид да удържи финалния щурм на Партизан

  • 15 окт 2025 | 23:42
  • 228
  • 0
Силно първо полувреме донесе трета победа на ПАО в Евролигата

Силно първо полувреме донесе трета победа на ПАО в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:23
  • 219
  • 0
Легенда на Реал Мадрид и Испания: Лука Дончич е докоснат от магическа пръчка

Легенда на Реал Мадрид и Испания: Лука Дончич е докоснат от магическа пръчка

  • 15 окт 2025 | 20:12
  • 670
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Приключи кръг №4 в Евролигата

Приключи кръг №4 в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:46
  • 3156
  • 0
Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 20950
  • 24
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 15793
  • 49
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 35258
  • 27
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 32521
  • 43
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 22387
  • 110