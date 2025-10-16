Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

Париж постигна трета поредна победа в Евролигата. В среща от 4-ия кръг тимът от френската столица срази със 105:87 като домакин Баскония.

Фантастичен мач за парижани изигра гардът Надир Хифи, който завърши двубоя с 29 точки, 5 асистенции и 4 откраднати топки. Джъстин Робинсън добави 21 точки, 4 асистенции и 2 борби за домакините, а 14 точки вкара Себастиан Ерера.

За Баскония 20 точки записа Тимоте Луваву-Кабаро, по 15 реализираха Лука Шаманич и Амиду Диало, а 14 наниза Маркис Ноуел, като към тях добави 5 борби и 5 асистенции.

Баскония претърпя четвъртата си загуба в турнира и остава единственият тим без победа през сезона в Евролигата дотук.

Парижани започнаха силно мача, вземайки първата четвърт с 30:21. Вторият период бе за гостите, но през второто полувреме французите доминираха, най-вече в последната четвърт, която спечелиха с 26:16.

Снимки: Imago