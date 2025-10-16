Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 00:32
  • 94
  • 0
Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

Париж постигна трета поредна победа в Евролигата. В среща от 4-ия кръг тимът от френската столица срази със 105:87 като домакин Баскония.

Фантастичен мач за парижани изигра гардът Надир Хифи, който завърши двубоя с 29 точки, 5 асистенции и 4 откраднати топки. Джъстин Робинсън добави 21 точки, 4 асистенции и 2 борби за домакините, а 14 точки вкара Себастиан Ерера.

За Баскония 20 точки записа Тимоте Луваву-Кабаро, по 15 реализираха Лука Шаманич и Амиду Диало, а 14 наниза Маркис Ноуел, като към тях добави 5 борби и 5 асистенции.

Баскония претърпя четвъртата си загуба в турнира и остава единственият тим без победа през сезона в Евролигата дотук.

Парижани започнаха силно мача, вземайки първата четвърт с 30:21. Вторият период бе за гостите, но през второто полувреме французите доминираха, най-вече в последната четвърт, която спечелиха с 26:16.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Виртус Болоня изненада Монако

Виртус Болоня изненада Монако

  • 16 окт 2025 | 00:10
  • 128
  • 0
Трета победа за Апоел в Евролигата

Трета победа за Апоел в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:47
  • 2252
  • 0
Приключи кръг №4 в Евролигата

Приключи кръг №4 в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:46
  • 3157
  • 0
Дебютантът Тео Маледон помогна на Реал Мадрид да удържи финалния щурм на Партизан

Дебютантът Тео Маледон помогна на Реал Мадрид да удържи финалния щурм на Партизан

  • 15 окт 2025 | 23:42
  • 228
  • 0
Силно първо полувреме донесе трета победа на ПАО в Евролигата

Силно първо полувреме донесе трета победа на ПАО в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:23
  • 219
  • 0
Легенда на Реал Мадрид и Испания: Лука Дончич е докоснат от магическа пръчка

Легенда на Реал Мадрид и Испания: Лука Дончич е докоснат от магическа пръчка

  • 15 окт 2025 | 20:12
  • 670
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Приключи кръг №4 в Евролигата

Приключи кръг №4 в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:46
  • 3157
  • 0
Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 20952
  • 24
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 15793
  • 49
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 35259
  • 27
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 32523
  • 43
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 22388
  • 110