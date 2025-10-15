Останаха 4 свободни места на стартовата решетка във Формула 1 за 2026 година

На стартовата решетка във Формула 1 за сезон 2026 останаха само четири свободни места, след като по-рано днес отборът на Мерцедес обяви официално, че ще задържи Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели.
Така вече са известни имената на 18 от 22-та пилотите, които ще се състезават в световния шампионат догодина. Единствените свободни места са в отборите на Ред Бул, Рейсинг Булс и Алпин, а всички други тимове, включително и дебютанта Кадилак, вече са обявили своите пилотски двойки.
В Ред Бул се знае само, че Макс Верстапен ще продължи да кара за Биковете, а нидерландецът почти сигурно ще има нов съотборник, тъй като се очаква Юки Цунода да загуби мястото си след по-малко от един пълен сезон. Вероятно японецът ще бъде наследен от Исак Хаджар, който впечатлява в своята дебютна кампания с отбора на Рейсинг Булс.
Един негов трансфер в Ред Бул ще освободи едното място във втория отбор на Биковете, което най-вероятно ще отиде в ръцете на Арвид Линдблад. Все още не е ясна съдбата и на Лиам Лоусън, който теоретично все още има шанс да запази мястото си в Рейсинг Булс, въпреки колебливото начало на сезон 2025, който за новозеландеца започна в Ред Бул.
В Алпин е ясно, че Пиер Гасли ще остане, а негов съотборник ще бъде един измежду Франко Колапинто и настоящият резервен пилот на френския тим Пол Арон. Колапинто замени Джак Дуън след първите шест кръга за сезон 2025, но така и не успява да преоткрие формата, с която впечатли толкова много с Уилямс във втората половина на миналата година, което поставя под сериозни съмнения бъдещето на аржентинеца в състава на Алпин. Той обаче се радва на сериозна финансова подкрепа от своята родина, което може все пак да наклони везните в негова полза за сметка на естонеца Арон.
Всички пилоти във Формула 1 за 2026 година:
Алпин – Пиер Гасли, ?
Астън Мартин – Фернандо Алонсо, Ланс Строл
Ауди – Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето
Кадилак – Валтери Ботас, Серхио Перес
Макларън – Оскар Пиастри, Ландо Норис
Мерцедес – Джордж Ръсел, Андреа Кими Антонели
Ред Бул – Макс Верстапен, ?
Рейсинг Булс – ?, ?
Уилямс – Алекс Албон, Карлос Сайнц
Ферари – Шарл Леклер, Люис Хамилтън
Хаас – Естебан Окон, Оливър Беарман
Снимки: Gettyimages