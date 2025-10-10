Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Напълно нови пилоти за догодина в Рейсинг Булс?

Напълно нови пилоти за догодина в Рейсинг Булс?

  • 10 окт 2025 | 14:37
  • 687
  • 0

Трикратната шампионка в W Сериите Джейми Чадуик е на мнение, че за догодина в Рейсинг Булс може да разчитат на изцяло нов състав пилоти. Този сезон за втория тим на Ред Бул карат Исак Хаджар и Лиам Лоусън, които обаче може да имат различна съдба.

Очаква се, че Хаджар ще премине в Ред Бул, като ще заеме на мястото на Юни Цунода, който най-вероятно ще бъде освообден, като това важи и за Лиам Лоусън.

В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс
В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс

Вече се появиха сериозни слухове, че догодина във втория тим на Ред Бул във Формула 1 ще дебютира Ардид Линдблад от Формула 2, а от няколко дни насам другият сериозен претендент е Алекс Дън, който също кара във Формула 2 и вече напусна програмата за млади пилоти на Макларън, като се очаква да влезе в тази на Ред Бул.

“Мисля, че във втория отбор има възможност да бъдат сменени и двамата пилоти - обясни Чадуик. - Това е ясно, тъй като шефовете на тима търсят следващия Макс Верстапен. Те не искат да намерят отново пилот №2, а пилот, който може да е суперзвезда във Формула 1.

“В тима може би са наясно, че пилотите на Рейсинг Булс няма да отидат в Ред Бул, знаят, че няма да са на нивото на Верстапен, така че е логично да има промяна.”

В Германия: Хорнър може да оглави Ферари
В Германия: Хорнър може да оглави Ферари
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

  • 10 окт 2025 | 15:00
  • 513
  • 0
Танак избра колата от 2024 година за рали “Централна Европа”

Танак избра колата от 2024 година за рали “Централна Европа”

  • 10 окт 2025 | 14:22
  • 382
  • 0
Бриаторе: Алонсо е като ротвайлер, постоянно ще ви хапе

Бриаторе: Алонсо е като ротвайлер, постоянно ще ви хапе

  • 10 окт 2025 | 14:04
  • 526
  • 0
Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

  • 10 окт 2025 | 13:56
  • 600
  • 0
В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс

В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс

  • 10 окт 2025 | 13:50
  • 551
  • 0
Щайнер: В Хаас няма да дадат на Хорнър парите, които иска

Щайнер: В Хаас няма да дадат на Хорнър парите, които иска

  • 10 окт 2025 | 13:39
  • 544
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 16318
  • 36
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 35325
  • 27
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 1396
  • 3
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 14196
  • 6
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 8366
  • 24
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 9891
  • 11