Напълно нови пилоти за догодина в Рейсинг Булс?

Трикратната шампионка в W Сериите Джейми Чадуик е на мнение, че за догодина в Рейсинг Булс може да разчитат на изцяло нов състав пилоти. Този сезон за втория тим на Ред Бул карат Исак Хаджар и Лиам Лоусън, които обаче може да имат различна съдба.

Очаква се, че Хаджар ще премине в Ред Бул, като ще заеме на мястото на Юни Цунода, който най-вероятно ще бъде освообден, като това важи и за Лиам Лоусън.

Вече се появиха сериозни слухове, че догодина във втория тим на Ред Бул във Формула 1 ще дебютира Ардид Линдблад от Формула 2, а от няколко дни насам другият сериозен претендент е Алекс Дън, който също кара във Формула 2 и вече напусна програмата за млади пилоти на Макларън, като се очаква да влезе в тази на Ред Бул.

“Мисля, че във втория отбор има възможност да бъдат сменени и двамата пилоти - обясни Чадуик. - Това е ясно, тъй като шефовете на тима търсят следващия Макс Верстапен. Те не искат да намерят отново пилот №2, а пилот, който може да е суперзвезда във Формула 1.

“В тима може би са наясно, че пилотите на Рейсинг Булс няма да отидат в Ред Бул, знаят, че няма да са на нивото на Верстапен, така че е логично да има промяна.”

Снимки: Gettyimages