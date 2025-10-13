Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Прогноза: Въпрос на време е Цунода да загуби мястото си в Ред Бул

Прогноза: Въпрос на време е Цунода да загуби мястото си в Ред Бул

  • 13 окт 2025 | 15:08
  • 179
  • 0

Въпрос на време е Юни Цунода да загуби титулярното си място в тима на Ред Бул във Формула 1. Това е прогнозата на автомобилния пилот и тв анализатор Сам Бърд. Британецът коментира представянето на Цунода, който завърши 12-и в Сингапур, а в квалификацията отпадна във втората част.

“В Сингапур Цунода беше затворен с една обиколка от Верстапен и другите лидери - обясни Бърд пред ВВС. - Въпрос на време е той да освободи мястото в Ред Бул. Дали това ще се случи преди края на сезона? Дали Ред Бул ще даде шанс на някой като Исак Хаджер да се пробва в последните стартове? Не знам.

Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари
Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари

“Но има логика в това решение, тъй като новият пилот ще има време да кара без напрежение, да се адаптира към тима, да се опознае със състезателния инженер, да научи нещо повече за колата, създадена за Макс Верстапен, която и той ще кара следващия сезон - допълни Бърд, който акцентира на това как работи Ред Бул. - Това е така, в Ред Бул правят кола за Макс Верстапен и вторият пилот просто трябва да се адаптира към нея.”

Марио Андрети е готов да покани Леклер в Кадилак
Марио Андрети е готов да покани Леклер в Кадилак
Снимки: Gettyimages

