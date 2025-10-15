Любомир Ганев: Шефът на на Европейската конфедерация видя еуфорията и попита дали имаме по-голяма зала

Любомир Ганев отново отбеляза тежкото решение не Варна, а София да домакинства на мачовете от европейското първенство по волейбол за мъже догодина. Президентът на Българската федерация по волейбол смята, че то е в интерес на този спорт в нашата страна, имайки предвид капацитета на "Арена София, който е много по-голям спрямо Двореца на културата и спорта.

В ефира на "Денят започва" по БНТ Ганев разкри още какви са причините за кардиналната промяна относно шампионата на Стария континент, който ще се проведе още в Румъния, Финландия и Италия.

„Решението беше много трудно, защото ние от дълги години работим с Варна. Всички наричат този град волейболната столица на България. Много добри взаимоотношения сме имали с града, Общината, жителите и феновете, затова и беше тежко решението. Имайки предвид абсолютно всичко това, което се случи и възможността, че можехме да дадем на повече от 50 000 фена да присъстват на живо, това натежа. Единственото беше заради капацитета на залата. Някои от колегите казаха, че в Петрич да има такава голяма зала, там ще се играят мачовете“, започна той.

„Първо лично се обадих на областната управителка и на момента изпълняващия кмет, за да му кажа, че институциите трябва да се уважаваме. Казах им, че са прави да мислят най-доброто за Варна, но трябва да мислите и най-доброто за волейбола. Към този момент, поставяйки на масата всичко, ние сме 17 човека в Управителния съвет на федерацията, всеки си каза плюсовете и минусите, преценихме, че по-доброто за българския волейбол е дадем възможност на нашия седми играч в лицето на публиката повече хора да ни гледат на живо. Имахме фактора, че Полша ще дойде с 3000 фенове. Да не стана така, че мачът с поляците да го играем пред повече техни привърженици, отколкото българи. Обикновено те си купуват билетите много по-рано. Имаме седем домакински мача, сигурен съм, че България ще играе осминафинал и четвъртфинал. За въпросния брой домакински мачове могат да влязат 35 000 души в зала „Конгресна“, а в София – 87 500. Това беше единственият казус. Не сме говорили нищо за финансова част“, каза още волейболната легенда.

Бившият волейболист коментира и бързите действия на институциите, за да бъде преместен шампионатът в София.

„Отпускането на средства беше едно от нещата, които трябваше да се случат, за да можем да домакинстваме в София. След като президентът на Европейската конфедерация видя посрещането и еуфорията, отбеляза интереса и попита дали имаме по-голяма зала, както и защо шампионатът не е в София. Според него е в интерес на европейския волейбол да може да се играе пред повече фенове и в по-големи зали. Имаме потвърждение от министъра, от Европейската конфедерация и от Национална спортна база, че залата е свободна. Говорейки тогава с кмета на София, му казах, че във Варна са отпуснали 420 000 лева. Поздравления за Столична община, защото реагираха за няколко дни. Заради това направих събранието във вторник, защото исках целият пъзел да бъде подреден. Имахме всички писмени разрешение, просто трябваше да решим дали да останем във Варна или да сме в София. Предвид огромния интерес, който създадохме с този отбор, голямото мнозинство на колегите да вземем решение за София.“

Той говори и за възможността мачовете първенството на българска земя да се играят както в столицата, така и в морския град.

„Беше обсъждана такава възможност, това бе една от опциите, но имайки предвид, че има 5 срещи в групата и още две домакински от елиминационната фаза, можеше да се направи смяната двубоите да се играят и в двата града. Ако бяхме направили и 5-те мача да са във Варна, това пак означаваше, че първите домакински пак ще се играят с по-малко от 7500 души. Обсъждахме евентуално осминафиналите и четвъртфиналите да бъдат там, но това са по-интересните срещи. Там идват повече хора, видяхте как се случи на световното във Филипините и вече след победата над САЩ хората дойдоха. Тогава ще идват и привърженици на чуждите отбори, които играят, защото един мач е директна елиминация.“

Председателят на БФВ се върна към еуфорията, предизвикана от националите по време на завършилия Мондиал, където завоюваха сребърните медали.

„На прощалната вечеря, която момчетата си направиха преди да заминат, капитанът (б.а. – Алекс Грозданов) взе думата и говори за еуфорията, след което ги посъветва своите съотборници да работят по клубовете, защото очакванията на хората вече са по-големи. Аз съм сигурен, че самите момчета знаят как да останат здраво стъпили на земята. Те имат правят едно единствено нещо – да се борят за всяка топка, да се влагат максимално в тренировките. Джанлоренцо Бленджини сподели, че вече мислим за другата година. Имаме стратегия до 2028 година как да се класираме на Олимпийските игри. Това е много ясно начертан път, който заедно с играчите, щаба, федерацията и феновете трябва да извървим заедно. Във федерацията трябва да подсигурим най-добрите условия не само за щаба и волейболистите, но и за нашите фенове“, подчерта Ганев.