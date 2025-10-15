Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев - гледайте на живо!

Популярни
Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев
  • 15 окт 2025 | 12:30
  • 1279
  • 0

Поклонението пред тленните останки на Добромир Жечев е днес от 12:30 часа в храм "Свети Седмочисленици" в София, а Sportal.bg го излъчва на живо. Легендата на Левски и българския футбол си отиде от този свят на 82-годишна възраст на 12 октомври 2025 година.

Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с Левски, както и двукратен носител на Купата на България.

