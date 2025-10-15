Гибона за Бобата Жечев: Един голям човек, достоен българин

Легендата на Левски Божидар Искренов сподели след поклонението на Добромир Жечев, че България е загубила един достоен човек. На 12 октомври Бобата си отиде от този свят на 82 години.

"Един голям човек, достоен българин. Мисля, че той е единственият човек, който е играл на 4 световни първенства. За българин това е нещо уникално. Трудно е да се говори в такъв момент. Той е човекът, който още като млад ми даде шанс. Старал съм се да оправдавам доверието му и мисля, че донякъде съм успял.

Това, което съм чувал от хората, които са играли с него, е, че е бил отдаден на футбола и много дисциплиниран. Може би това му е помогнало да стигне до това ниво", каза Гиби.