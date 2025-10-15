Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гибона за Бобата Жечев: Един голям човек, достоен българин

Гибона за Бобата Жечев: Един голям човек, достоен българин

  • 15 окт 2025 | 13:52
  • 290
  • 0

Легендата на Левски Божидар Искренов сподели след поклонението на Добромир Жечев, че България е загубила един достоен човек. На 12 октомври Бобата си отиде от този свят на 82 години.

"Един голям човек, достоен българин. Мисля, че той е единственият човек, който е играл на 4 световни първенства. За българин това е нещо уникално. Трудно е да се говори в такъв момент. Той е човекът, който още като млад ми даде шанс. Старал съм се да оправдавам доверието му и мисля, че донякъде съм успял.

Футболна България се прости с Добромир Жечев
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Това, което съм чувал от хората, които са играли с него, е, че е бил отдаден на футбола и много дисциплиниран. Може би това му е помогнало да стигне до това ниво", каза Гиби.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

  • 15 окт 2025 | 09:25
  • 5497
  • 2
Защитник на Лудогорец поднови тренировки

Защитник на Лудогорец поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 09:19
  • 1371
  • 0
Майкон пред юбилеен мач за Левски

Майкон пред юбилеен мач за Левски

  • 15 окт 2025 | 09:15
  • 1695
  • 1
Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

  • 15 окт 2025 | 09:07
  • 826
  • 1
Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

  • 15 окт 2025 | 01:04
  • 4236
  • 13
Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

  • 15 окт 2025 | 00:48
  • 3170
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 5743
  • 2
"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 14:01
  • 872
  • 1
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 13308
  • 19
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 4104
  • 2
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 6376
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 3660
  • 3