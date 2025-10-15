Лафчис: Жечев беше изключителен човек

Бившият президент на Левски Томас Лафчис говори за Добромир Жечев след поклонението пред легендата на “сините”. Някогашният бос на “Герена” заяви, че той е бил и изключителен човек освен голям футболист и треньор.

“Аз съм от късметлиите, които са се докоснали до него. Освен успехите му като футболист и треньор, той беше изключителен и като човек. Трудно мога да приема, че се разделяме с такива хора. Важно е да го помним - от големите легенди на българския футбол. Мястото му там горе сред големите звезди е запазено”, каза Лафчис.