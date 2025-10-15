Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Лафчис: Жечев беше изключителен човек

Лафчис: Жечев беше изключителен човек

  • 15 окт 2025 | 13:26
  • 322
  • 0

Бившият президент на Левски Томас Лафчис говори за Добромир Жечев след поклонението пред легендата на “сините”. Някогашният бос на “Герена” заяви, че той е бил и изключителен човек освен голям футболист и треньор.

Футболна България се прости с Добромир Жечев
Футболна България се прости с Добромир Жечев

“Аз съм от късметлиите, които са се докоснали до него. Освен успехите му като футболист и треньор, той беше изключителен и като човек. Трудно мога да приема, че се разделяме с такива хора. Важно е да го помним - от големите легенди на българския футбол. Мястото му там горе сред големите звезди е запазено”, каза Лафчис.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

  • 15 окт 2025 | 09:25
  • 5492
  • 2
Защитник на Лудогорец поднови тренировки

Защитник на Лудогорец поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 09:19
  • 1370
  • 0
Майкон пред юбилеен мач за Левски

Майкон пред юбилеен мач за Левски

  • 15 окт 2025 | 09:15
  • 1693
  • 1
Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

  • 15 окт 2025 | 09:07
  • 826
  • 1
Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

  • 15 окт 2025 | 01:04
  • 4230
  • 13
Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

  • 15 окт 2025 | 00:48
  • 3165
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 5681
  • 2
"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 14:01
  • 830
  • 1
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 13283
  • 19
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 4079
  • 2
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 6371
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 3652
  • 3