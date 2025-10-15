Вальо Михов: Явно горе се събират всички големи

Бившият президент на Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига Валентин Михов заяви след поклонението на Добромир Жечев, че ще си го спомня като един скромен човек.

Георги Цветков: Не познавам по-сериозен и отговорен човек от Бобата Жечев

"Аз съм много близък приятел на семейството му. Всички го знаем какъв беше като футболист. Като човек - скромен. Играехме много често карти. Явно горе се събират всички големи. Той беше един скромен, скромен, скромен… Не знам защо първо си отиват те. Много си го обичам и него, и цялото семейство", каза Михов.