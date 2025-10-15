Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Вальо Михов: Явно горе се събират всички големи

Вальо Михов: Явно горе се събират всички големи

  • 15 окт 2025 | 13:22
  • 537
  • 0

Бившият президент на Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига Валентин Михов заяви след поклонението на Добромир Жечев, че ще си го спомня като един скромен човек.

Георги Цветков: Не познавам по-сериозен и отговорен човек от Бобата Жечев
Георги Цветков: Не познавам по-сериозен и отговорен човек от Бобата Жечев

"Аз съм много близък приятел на семейството му. Всички го знаем какъв беше като футболист. Като човек - скромен. Играехме много често карти. Явно горе се събират всички големи. Той беше един скромен, скромен, скромен… Не знам защо първо си отиват те. Много си го обичам и него, и цялото семейство", каза Михов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

  • 15 окт 2025 | 09:25
  • 5491
  • 2
Защитник на Лудогорец поднови тренировки

Защитник на Лудогорец поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 09:19
  • 1370
  • 0
Майкон пред юбилеен мач за Левски

Майкон пред юбилеен мач за Левски

  • 15 окт 2025 | 09:15
  • 1693
  • 1
Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

  • 15 окт 2025 | 09:07
  • 825
  • 1
Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

  • 15 окт 2025 | 01:04
  • 4230
  • 13
Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

  • 15 окт 2025 | 00:48
  • 3165
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 5671
  • 2
"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 14:01
  • 824
  • 1
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 13275
  • 19
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 4077
  • 2
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 6368
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 3648
  • 3