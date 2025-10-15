Сираков за Добромир Жечев: Фантастичен футболист, страхотен треньор и човек

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков присъства на поклонението на Добромир Жечев, който си отиде от този свят на 12 октомври. Сираков заяви, че именно Бобата му е дал път при "сините" след завръщането му от Хасково.

Футболна България се прости с Добромир Жечев

"Аз специално загубих много, защото това е човекът, който след като се върнах от Хасково, ми даде път в Левски. Беше положил основата на един отбор, който постигна изключителни резултати. Фантастичен футболист, страхотен треньор и човек. До скоро нямаше празник, на който да не се чуем. Да почива в мир!", сподели Сираков.