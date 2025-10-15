Италия ще бъде на Световното първенство, уверен е Донарума

Националният отбор на Италия победи Израел с 3:0 във вторник и си осигури поне място в плейофите за Световното първенство през 2026 г. Италианците, четирикратни световни шампиони, пропуснаха Мондиалите през 2018 и 2022 г. — по време на последния бяха действащи европейски шампиони — но вратарят им Джанлуиджи Донарума не остави съмнения относно убеждението си за бъдещето: „Сигурен съм, че Италия ще бъде на Световното първенство.“

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

„В миналия мач допуснах грешка, случва се, част е от играта“, каза той, припомняйки си допуснатия гол срещу Естония, който дойде след грешка при излизане за центриране. „Добре направих, че продължих напред веднага, благодаря на съотборниците и треньора си. Щастлив съм, че успяхме да направим необходимото. Всички мачове са сложни, трябва да се борим за всяка точка, а Израел ни създаде проблеми. Бяхме много решителни да запазим вратата си суха и това ми харесва. Виждам добър отбор, с много решителност. Много ми харесва работата на треньора, той има добри отношения с всички“, анализира италианският капитан след снощния двубой. „Разговарях с отбора. Не можем да грешим сега, иначе наистина ще останем само до плейофите“, продължи вратарят на Манчестър Сити, който все още мечтае за директно класиране. „Имаме страхотна възможност. Разполагаме със силен отбор и съм сигурен, че Италия ще бъде на Световното първенство“, заключи той.

Снимки: Gettyimages