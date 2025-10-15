Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Италия ще бъде на Световното първенство, уверен е Донарума

Италия ще бъде на Световното първенство, уверен е Донарума

  • 15 окт 2025 | 18:12
  • 227
  • 0
Италия ще бъде на Световното първенство, уверен е Донарума

Националният отбор на Италия победи Израел с 3:0 във вторник и си осигури поне място в плейофите за Световното първенство през 2026 г. Италианците, четирикратни световни шампиони, пропуснаха Мондиалите през 2018 и 2022 г. — по време на последния бяха действащи европейски шампиони — но вратарят им Джанлуиджи Донарума не остави съмнения относно убеждението си за бъдещето: „Сигурен съм, че Италия ще бъде на Световното първенство.“

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

„В миналия мач допуснах грешка, случва се, част е от играта“, каза той, припомняйки си допуснатия гол срещу Естония, който дойде след грешка при излизане за центриране. „Добре направих, че продължих напред веднага, благодаря на съотборниците и треньора си. Щастлив съм, че успяхме да направим необходимото. Всички мачове са сложни, трябва да се борим за всяка точка, а Израел ни създаде проблеми. Бяхме много решителни да запазим вратата си суха и това ми харесва. Виждам добър отбор, с много решителност. Много ми харесва работата на треньора, той има добри отношения с всички“, анализира италианският капитан след снощния двубой. „Разговарях с отбора. Не можем да грешим сега, иначе наистина ще останем само до плейофите“, продължи вратарят на Манчестър Сити, който все още мечтае за директно класиране. „Имаме страхотна възможност. Разполагаме със силен отбор и съм сигурен, че Италия ще бъде на Световното първенство“, заключи той.

Снимки: Gettyimages

