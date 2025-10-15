Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Гатузо: Нямахме право на грешка срещу Израел

Гатузо: Нямахме право на грешка срещу Израел

  • 15 окт 2025 | 02:55


Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо остана доволен от победата с 3:0 над Израел в световните квалификации. Това бе изключително ценен успех за "скуадра адзура", защото гарантира минимум участие на баражите за Световното първенство. Наставникът заяви, че тимът му е бил под напрежение, защото е нямал право на грешка, но се е справил отлично, въпреки всички трудности.

„Справихме се добре, защото всички помним какво се случи преди месец – те ни разклатиха“, заяви Гатузо пред "RAI Sport", припомняйки трилъра, завършил 5:4.„Мисля, че тази вечер бяхме по-концентрирани. Те също създадоха няколко шанса и Джиджо (б.р. - Донарума) направи важни спасявания, но видях правилния дух. Локатели изигра страхотен мач, нападателите имаха известни трудности, но играха така, както трябваше.“

Италия е отбелязала поне по три гола във всеки от четирите мача под ръководството на Гатузо – нещо, с което предшественикът му Лучано Спалети изпитваше сериозни затруднения.

„В днешно време има малко отбори в света, които могат да доминират в мачовете, така че трябва да можем да страдаме под напрежение и да знаем как да се преборим с характер. Когато владеем топката, имаме качество, но най-важното нещо, което трябва да подобрим, е да се борим здраво за всеки сантиметър“, добави специалистът.

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

„Адзурите“ знаят, че шансовете им да изпреварят Норвегия в групата са много малки. Дори и да спечелят директния сблъсък на „Сан Сиро“ следващия месец, отборът на Ерлинг Холанд има огромно предимство в головата разлика.

„Сега трябва да се надяваме да не губим повече играчи заради контузии. Ще се съберем отново през ноември и ще се опитаме да дадем шанс на някои нови футболисти да блеснат. Искаме да създадем солиден колектив, който работи добре заедно, както на терена, така и извън него“, завърши Гатузо.

Снимки: Gettyimages

