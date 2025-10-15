Гатузо: Нямахме право на грешка срещу Израел

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо остана доволен от победата с 3:0 над Израел в световните квалификации. Това бе изключително ценен успех за "скуадра адзура", защото гарантира минимум участие на баражите за Световното първенство. Наставникът заяви, че тимът му е бил под напрежение, защото е нямал право на грешка, но се е справил отлично, въпреки всички трудности.

„Справихме се добре, защото всички помним какво се случи преди месец – те ни разклатиха“, заяви Гатузо пред "RAI Sport", припомняйки трилъра, завършил 5:4.„Мисля, че тази вечер бяхме по-концентрирани. Те също създадоха няколко шанса и Джиджо (б.р. - Донарума) направи важни спасявания, но видях правилния дух. Локатели изигра страхотен мач, нападателите имаха известни трудности, но играха така, както трябваше.“

Италия е отбелязала поне по три гола във всеки от четирите мача под ръководството на Гатузо – нещо, с което предшественикът му Лучано Спалети изпитваше сериозни затруднения.

„В днешно време има малко отбори в света, които могат да доминират в мачовете, така че трябва да можем да страдаме под напрежение и да знаем как да се преборим с характер. Когато владеем топката, имаме качество, но най-важното нещо, което трябва да подобрим, е да се борим здраво за всеки сантиметър“, добави специалистът.

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

„Адзурите“ знаят, че шансовете им да изпреварят Норвегия в групата са много малки. Дори и да спечелят директния сблъсък на „Сан Сиро“ следващия месец, отборът на Ерлинг Холанд има огромно предимство в головата разлика.

„Сега трябва да се надяваме да не губим повече играчи заради контузии. Ще се съберем отново през ноември и ще се опитаме да дадем шанс на някои нови футболисти да блеснат. Искаме да създадем солиден колектив, който работи добре заедно, както на терена, така и извън него“, завърши Гатузо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages