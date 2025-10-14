Ултрасите на Комо скочиха на ръководството: Не бъдете съучастници в този фарс

Ултрасите на Комо от Curva 1907 излязоха с позиция, с която остро разкритикуваха готовността на клуба да изиграе гостуването си на Милан в Серия "А" през февруари в Пърт, Австралия. Вчера ръководството на “бианкоадзурите” излезе с изявление, в което определи този ход като саможертва в името на развитието на италианското първенство.

“Комо без своите хора не е Комо. Говорите за саможертвата сякаш това е абстрактно понятие. За нас саможертвата е всекидневие, работейки цяла седмица и пътувайки стотици километри в неделя само за да бъдем на стадиона. Не ни разпрявайте за “общото благо”. Доброто за клуба е на трибуните: в дъжд и студ, с песни и шалове. Футболът се е родил от хората, а не от маркетингови стратегии. Нашата вяра не пътува в бизнес класа и остава тук. Покажете някакво достойнство и не приемайте тази покана. Страстта не може да бъде купена. Не бъдете съучастници в този фарс”, гласи съобщението на привържениците на Комо.

Como’s Curva 1907 ultras have slammed the club’s decision to play Milan in Australia, calling it “a farce” and saying “football belongs to the fans.” pic.twitter.com/1tkkjrpmw9 — Football Italia (@footballitalia) October 14, 2025

Снимки: Gettyimages