  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Ултрасите на Комо скочиха на ръководството: Не бъдете съучастници в този фарс

Ултрасите на Комо скочиха на ръководството: Не бъдете съучастници в този фарс

  • 14 окт 2025 | 16:58
  • 893
  • 0

Ултрасите на Комо от Curva 1907 излязоха с позиция, с която остро разкритикуваха готовността на клуба да изиграе гостуването си на Милан в Серия "А" през февруари в Пърт, Австралия. Вчера ръководството на “бианкоадзурите” излезе с изявление, в което определи този ход като саможертва в името на развитието на италианското първенство.

От Комо смятат, че мачът в Австралия е въпрос на оцеляване за Серия А
Комо без своите хора не е Комо. Говорите за саможертвата сякаш това е абстрактно понятие. За нас саможертвата е всекидневие, работейки цяла седмица и пътувайки стотици километри в неделя само за да бъдем на стадиона. Не ни разпрявайте за “общото благо”. Доброто за клуба е на трибуните: в дъжд и студ, с песни и шалове. Футболът се е родил от хората, а не от маркетингови стратегии. Нашата вяра не пътува в бизнес класа и остава тук. Покажете някакво достойнство и не приемайте тази покана. Страстта не може да бъде купена. Не бъдете съучастници в този фарс”, гласи съобщението на привържениците на Комо.

Снимки: Gettyimages

