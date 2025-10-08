Популярни
  3. Играч на Комо е най-добрият млад играч в Серия А

  • 8 окт 2025 | 22:29
Полузащитникът на Комо Николас Пас е обявен за най-добър млад играч на месеца в Серия А. Информацията оповестява официалния уебсайт на Лигата.

През септември футболистът отбеляза два гола и направи две асистенции. Миналия месец Комо направи равенства с Дженоа (1:1) и Кремонезе (1:1), както и стигна до победи срещу Фиорентина (2:1) и Сасуоло (3:0). В момента отборът от Ломбардия е осми в класирането на италианската висша дивизия с девет точки.

Според Transfermarkt, пазарната стойност на Пас се равнява на 55 млн евро, а настоящият му договор с Комо е до средата на 2028 г.

