Играч на Комо е най-добрият млад играч в Серия А

Полузащитникът на Комо Николас Пас е обявен за най-добър млад играч на месеца в Серия А. Информацията оповестява официалния уебсайт на Лигата.

През септември футболистът отбеляза два гола и направи две асистенции. Миналия месец Комо направи равенства с Дженоа (1:1) и Кремонезе (1:1), както и стигна до победи срещу Фиорентина (2:1) и Сасуоло (3:0). В момента отборът от Ломбардия е осми в класирането на италианската висша дивизия с девет точки.

Според Transfermarkt, пазарната стойност на Пас се равнява на 55 млн евро, а настоящият му договор с Комо е до средата на 2028 г.

💙🤍🇦🇷 Nico Páz wins the Serie A Rising Star of the Month Award for September, second time in a row after August.



He’s the best U23 player again with 3 goals and 3 assists in this start of the season at Como. pic.twitter.com/Po1cVKskb9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2025