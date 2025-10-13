От Комо смятат, че мачът в Австралия е въпрос на оцеляване за Серия А

От Комо заявиха, че мачът с Милан в Австралия е важен за "оцеляването" на Серия А. УЕФА даде одобрение срещата да се играе в Пърт следващия февруари, както и Барселона и Виляреал ще играят в САЩ през декември. От Комо написаха в комюнике, че "понякога са нужни жертви", като посочват голяма финансова пропаст между Серия А и Висшата лига.

"Разбираме, че това пътуване изисква да жертваме удобството, комфорта и рутината. Но някои жертви са необходими, не за индивидуална полза, а за растеж и дори за оцеляване на самата лига", смятат от Комо.

От клуба посочват, че последният договор за телевизионните прана на английската Висша лига е над 12 милиарда британски лири за четиригодишен цикъл, докато Серия А печели по 900 милиона евро на година. "Трябва да се запитаме честно сами как да задържим най-добрите си футболисти, да изградим конкурентни отбори и да привлечем елита в Серия А", пишат още от Комо.

La nota del #Como: “Favorevoli alla partita in Australia. Invitiamo 50 tifosi a seguirci”https://t.co/G2JOkNCGLJ — Antonio Scaduto (@AntonioScaduto1) October 13, 2025

"Това не е въпрос на алчност, повечето отбори в Италия не печелят. Става дума да осигурим оцеляването и да направим така, че първенството да остане конкурентно, уважавано и ценено. Целта ни е ясна. Искаме да върнем славата на Серия А от 90-е години, когато италианският футбол бе най-гледаният, най-уважаваният и най-обичаният по света", е позицията на Комо. От клуба съобщиха, че ще поканят 50 привърженици с тях в Австралия.

"Заедно ще покажем на света какво представлява италианският футбол: наследство, сърце и надежда за бъдещето. Заедно ще успеем. Заедно ще растем. Заедно ще оцелеем", написаха още от италианския клуб.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин настоява, че решението за одобрението на мачовете в чужбина е "изключително" и не представлява прецедент. Той обаче подчерта, че на събранието на европейските футболни клубове в Рим, че отдалечаването на спорта от местните си корени може да "счупи" футбола. Планът изисква и финално одобрение от ФИФА, като президентът Джани Инфантино предупреди, че домакинските мачове от другата страна на океана могат да бъдат "голям риск".