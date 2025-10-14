Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Япония
  Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

  • 14 окт 2025 | 15:56
Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Националният отбор на Бразилия допусна сензационен обрат и загуби с 2:3 при визитата си на Япония в контролата между двата тима. На почивката на двубоя петкратният световен шампион водеше с два гола преднина, но през втората част допусна три попадения и така за първи път в историята допусна поражение от “сините самураи”, срещу които досега имаше 11 победи и 2 ремита.

“Селесао” откри резултата в 26-ата минута, когато Бруно Гимараеш направи двойно подаване с Лукас Пакета и пусна пас за Пауло Енрике, който вкара дебютния си гол за своята родина. Само шест минути по-късно Пакета прехвърли противниковата защита с подаване за Габриел Мартинели, който с удар отблизо удвои преднината на гостите.

През второто полувреме обаче японците заиграха по-опасно в атака. Така в 52-рата минута Фабрисио Бруно допусна груба грешка в наказателното си поле, подарявайки топката на Такуми Минамино, който с мощния си шут веднага я прати в мрежата. Десет минути по-късно резервата Юния Ито центрира към Кейто Накамура, който с воле насочи топката към вратата, а Бруно я добута в нея с несполучливия си опит да я изчисти. Ито имаше заслуга и за победния гол в срещата, защото в 71-вата минута при негово центриране от корнер Аясе Уеда стреля с глава във вратаря Уго Ногейра, който не успя да предотврати пълния обрат в двубоя.

Така Бразилия загуби втората си азиатска контрола, след като преди няколко дни разгроми Южна Корея с 5:0, докато в предишния си приятелски мач Япония завърши наравно 2:2 с Парагвай.

Снимки: Gettyimages

