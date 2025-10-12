Анчелоти и Бразилия мислят за удължаване на договора

Италианският селекционер на Бразилия Карло Анчелоти е готов да подпише нов договор с петкратните световни шампиони до 2030 годиина.

Според вестник „О Globo“ планът е бившият мениджър на Реал Мадрид да остане в Бразилия, независимо от резултатите Мондиала в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г.

Това показва нивото на доверие, което Бразилската федерация има към Анчелоти, след като толкова дълго се е опитва да го убеди да приеме поста.

От своя страна, италианецът преди това коментира, че той и семейството му са доволни от ролята и че би бил отворен за приемане на по-дълъг договор.

Неговите резултати на пейката на "Селесао" досега са три победи, загуба с от Боливия и равенство в Еквадор.

Анчелоти е единственият треньор в историята, спечелил всичките пет титли от най-добрите европейски лиги - Серия А, Ла Лига, Висшата лига, Бундеслигата и Лига 1.

Мнозина все още мечтаят, че един ден той може да поеме националния отбор на Италия, но нов договор с Бразилия би направил това по-малко вероятно.

