Парагвай отново не успя да победи Япония

Отборите на Япония и Парагвай завършиха наравно 2:2 в приятелската среща помежду си, която се проведе в Токио. Това беше пета контрола между двата тима от 2010 година насам, като предишните четири бяха спечелени от “сините самураи”. Сегашната проверка е част от подготовката им за Мондиал 2026, за което и двата отбора успяха да се класират.

Гостите от Парагвай на два пъти повеждаха в резултата, но техните опоненти успяваха да възстановят равенството. Първият гол дойде в 20-ата минута, когато Мигел Алмирон овладя центриране на Дамиан Бобадийя и се разписа с последвалия удар. Само шест минути по-късно обаче домакините от Япония заличиха своя пасив, след като Роберто Фернандес разочарова с намесата си при далечен шут на Коки Огава.

🚨 Miguel Almirón



International Friendly | 🏆 Japan 0-1 Paraguaypic.twitter.com/CdePXUhjyk — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

🚨 Koki Ogawa



International Friendly | 🏆 Japan 1-1 Paraguaypic.twitter.com/pFrDaoF9nU — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

В 64-тата минута парагвайците отново взеха аванс, след като Диего Гомес беше точен с глава при центриране на Хуан Касерес. Японците обаче се отърваха от загубата в четвъртата минута на добавеното време, когато резервата Аясе Уеда също отбеляза гол с глава след асистенция на Юния Ито.

🚨 Diego Gómez 64'



International Friendly | 🏆 Japan 1-2 Paraguaypic.twitter.com/5d97QhovRM — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

🚨 Ayase Ueda



International Friendly | 🏆 Japan 2-2 Paraguaypic.twitter.com/pBpP9aXE95 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

Във вторник на двата тима им предстоят нови контроли, като Япония е домакин на Бразилия, а Парагвай е гост на Южна Корея.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages