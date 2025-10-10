Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Япония
  Парагвай отново не успя да победи Япония

Парагвай отново не успя да победи Япония

  • 10 окт 2025 | 17:20
Парагвай отново не успя да победи Япония

Отборите на Япония и Парагвай завършиха наравно 2:2 в приятелската среща помежду си, която се проведе в Токио. Това беше пета контрола между двата тима от 2010 година насам, като предишните четири бяха спечелени от “сините самураи”. Сегашната проверка е част от подготовката им за Мондиал 2026, за което и двата отбора успяха да се класират.

Гостите от Парагвай на два пъти повеждаха в резултата, но техните опоненти успяваха да възстановят равенството. Първият гол дойде в 20-ата минута, когато Мигел Алмирон овладя центриране на Дамиан Бобадийя и се разписа с последвалия удар. Само шест минути по-късно обаче домакините от Япония заличиха своя пасив, след като Роберто Фернандес разочарова с намесата си при далечен шут на Коки Огава.

В 64-тата минута парагвайците отново взеха аванс, след като Диего Гомес беше точен с глава при центриране на Хуан Касерес. Японците обаче се отърваха от загубата в четвъртата минута на добавеното време, когато резервата Аясе Уеда също отбеляза гол с глава след асистенция на Юния Ито.

Във вторник на двата тима им предстоят нови контроли, като Япония е домакин на Бразилия, а Парагвай е гост на Южна Корея.

Снимки: Gettyimages

