Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Бразилия започна подготовката си за Мондиал 2026 с погром над Южна Корея

Бразилия започна подготовката си за Мондиал 2026 с погром над Южна Корея

  • 10 окт 2025 | 16:22
  • 2792
  • 1
Бразилия започна подготовката си за Мондиал 2026 с погром над Южна Корея

Петкратният световен шампион Бразилия започна по убедителен начин серията от контроли, които ще изиграе преди участието си на Мондиал 2026 през следващото лято. Селекцията на Карло Анчелоти спечели с 5:0 днешната си приятелска среща с Южна Корея, която се проведе в Сеул.

Трима играчи имаха основна роля за категоричния успех на Бразилия, след като Естевао и Родриго се отчетоха с два гола, а Винисиус Жуниор - с едно попадение и една асистенция. Голеадата започна в 13-ата минута, когато крилото на Челси се възползва от хубав пас на Бруно Гимараеш и се разписа с удар отблизо. Малко след това Каземиро също се разписа, но беше маркирана негова засада. Въпреки това в 41-вата минута именно той асистира на Родриго, който удвои преднината на гостите.

Втората част започна шеметно за бразилците, като още в 47-ата минута Естевао вкара второто си попадение след груба грешка на Ким-Мин Жае. Само две минути по-късно Родриго последва неговия пример и също се разписа за втори път в мача след асистенция на Винисиус. В 77-ата минута именно звездата на Реал Мадрид получи пас от Матеус Куня, пробяга около половината терен и накрая с изстрела си оформи крайното 5:0 в полза на своя тим.

Следващата контрола на Бразилия е във вторник, а именно гостуване на Япония, докато по същото време Южна Корея ще премери сили с Парагвай в друг приятелски мач.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 5301
  • 9
Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

  • 10 окт 2025 | 15:48
  • 511
  • 0
Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

  • 10 окт 2025 | 15:00
  • 2535
  • 1
Оливер Гласнер получи заслужено признание

Оливер Гласнер получи заслужено признание

  • 10 окт 2025 | 14:59
  • 1190
  • 0
Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

  • 10 окт 2025 | 13:33
  • 876
  • 0
Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

  • 10 окт 2025 | 13:12
  • 1276
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 24789
  • 58
Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България - очаквайте на живо!

Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България - очаквайте на живо!

  • 10 окт 2025 | 17:34
  • 780
  • 0
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 42659
  • 32
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 5301
  • 9
Два бързи гола в първия мач от днешните световни квалификации

Два бързи гола в първия мач от днешните световни квалификации

  • 10 окт 2025 | 17:00
  • 6974
  • 0
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 9839
  • 33