Бразилия започна подготовката си за Мондиал 2026 с погром над Южна Корея

Петкратният световен шампион Бразилия започна по убедителен начин серията от контроли, които ще изиграе преди участието си на Мондиал 2026 през следващото лято. Селекцията на Карло Анчелоти спечели с 5:0 днешната си приятелска среща с Южна Корея, която се проведе в Сеул.

Трима играчи имаха основна роля за категоричния успех на Бразилия, след като Естевао и Родриго се отчетоха с два гола, а Винисиус Жуниор - с едно попадение и една асистенция. Голеадата започна в 13-ата минута, когато крилото на Челси се възползва от хубав пас на Бруно Гимараеш и се разписа с удар отблизо. Малко след това Каземиро също се разписа, но беше маркирана негова засада. Въпреки това в 41-вата минута именно той асистира на Родриго, който удвои преднината на гостите.

🚨 Estêvão



International Friendly | 🏆 South Korea 0-1 Brazilpic.twitter.com/OGlb1lc2le — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

🚨 Rodrygo has given double lead.



International Friendly | 🏆 South Korea 0-2 Brazilpic.twitter.com/dVz7PkiWSJ — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

Втората част започна шеметно за бразилците, като още в 47-ата минута Естевао вкара второто си попадение след груба грешка на Ким-Мин Жае. Само две минути по-късно Родриго последва неговия пример и също се разписа за втори път в мача след асистенция на Винисиус. В 77-ата минута именно звездата на Реал Мадрид получи пас от Матеус Куня, пробяга около половината терен и накрая с изстрела си оформи крайното 5:0 в полза на своя тим.

🚨 Estevao scores brace!



International Friendly | 🏆 South Korea 0-3 Brazilpic.twitter.com/Fl8PrHCA5Q — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

🚨 Rodrygo also with brace !!!



International Friendly | 🏆 South Korea 0-4 Brazilpic.twitter.com/EAJEJF4efZ — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

🚨 Vinícius Júnior



International Friendly | 🏆 South Korea 0-5 Brazilpic.twitter.com/7DqVllVMNL — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

Следващата контрола на Бразилия е във вторник, а именно гостуване на Япония, докато по същото време Южна Корея ще премери сили с Парагвай в друг приятелски мач.

Снимки: Gettyimages