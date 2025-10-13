В MotoGP не планират по-дълъг календар

MotoGP няма планове да разширява календара си в близко бъдеще и ще запази настоящите 22 състезателни уикенди. Това заяви №2 в компанията, носител на търговските права на шампионата Дорна Карлос Еспелета.

Преди пандемията календарът на MotoGP включваше 19 състезания през 2019, а тази година те достигнаха рекордните 22, само с 2 по-малко от рекордното постижение на Формула 1 – 24 състезателни уикенди.

Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

От 2023 година във всеки кръг на MotoGP се включва и спринт, което прави уикендите по-натоварени за пилотите и отборите, а общата бройка на състезанията е вече 44.

За да намали натоварването върху екипите MotoGP премахна от календара за сезон 2026 сериите от три последователни състезателни уикенда и групира географски надпреварите.

Ще последва ли Куартараро примера на Марк Маркес?

„Нямаме визия да увеличаваме състезанията над сегашните 22 – обясни Еспелета пред TNT. – Във всички преговори, които сме водили с отборите от Moto2 и Moto3, те винаги са твърдели, че за тях е много важно да присъстват във всеки състезателен уикенд.

„Ако те не искат да участват във всички 22 кръга, тогава разговорът ще е друг. Но ние нямаме за цел да ги отстраняваме от състезателните уикенди.“

Еспелета заяви последното във връзка със спекулациите, че е възможно календарите на двата допълнителни шампионата да бъдат намалени след като Либърти Медия купи Дорна.

Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages