Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес е бил опериран в Мадрид, след като лекарите са установили, че контузията му не се оправя според очакванията им. Дясното рамо на Маркес пострада, след като Марк беше съборен от Марко Бедзеки в завой №7 в първата обиколка на Гран При на Индонезия.

След инцидента стана ясно, че Марк има счупване в дясното рамо, както и поражения по свързващата тъкан и заради това е сигурно, че той ще пропусне състезанията в Австралия и Малайзия.

Първоначално лекарите в Мадрид решиха, че няма нужда Марк да се подлага на операция, но прегледите, направени седмица по-късно са показали, че “няма стабилизиране” на контузията и затова е било решено, че трябва да има операция.

Операцията беше потвърдена от Дукати, като от тима обясниха, че Марк вече си е у дома и е започнало възстановяването му и от зависи кога ще се върне той на пистата.

Снимки: Gettyimages