Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

  • 13 окт 2025 | 14:17
  • 354
  • 0

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес е бил опериран в Мадрид, след като лекарите са установили, че контузията му не се оправя според очакванията им. Дясното рамо на Маркес пострада, след като Марк беше съборен от Марко Бедзеки в завой №7 в първата обиколка на Гран При на Индонезия.

След инцидента стана ясно, че Марк има счупване в дясното рамо, както и поражения по свързващата тъкан и заради това е сигурно, че той ще пропусне състезанията в Австралия и Малайзия.

Ще последва ли Куартараро примера на Марк Маркес?
Ще последва ли Куартараро примера на Марк Маркес?

Първоначално лекарите в Мадрид решиха, че няма нужда Марк да се подлага на операция, но прегледите, направени седмица по-късно са показали, че “няма стабилизиране” на контузията и затова е било решено, че трябва да има операция.

Операцията беше потвърдена от Дукати, като от тима обясниха, че Марк вече си е у дома и е започнало възстановяването му и от зависи кога ще се върне той на пистата.

Сайнц сравни Марк Маркес със Сена
Сайнц сравни Марк Маркес със Сена
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Любо Руйков с още един успешен тест преди Формула 4

Любо Руйков с още един успешен тест преди Формула 4

  • 11 окт 2025 | 20:52
  • 988
  • 0
Лиам Лоусън иска да стартира в най-известното австралийско състезание

Лиам Лоусън иска да стартира в най-известното австралийско състезание

  • 11 окт 2025 | 20:30
  • 659
  • 0
Има ли предимство Норис в битката за титлата?

Има ли предимство Норис в битката за титлата?

  • 11 окт 2025 | 19:23
  • 2382
  • 0
В Италия: Васьор получава шанс във Ферари до догодина

В Италия: Васьор получава шанс във Ферари до догодина

  • 11 окт 2025 | 13:41
  • 2205
  • 4
Ойт Танак отрече, че ще се върне в Тойота

Ойт Танак отрече, че ще се върне в Тойота

  • 11 окт 2025 | 13:26
  • 887
  • 0
Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън

Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън

  • 11 окт 2025 | 12:53
  • 10599
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 3065
  • 4
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 12237
  • 49
Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

  • 13 окт 2025 | 13:15
  • 2853
  • 12
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 5520
  • 17
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 7587
  • 4
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 9996
  • 1