Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ще последва ли Куартараро примера на Марк Маркес?

Ще последва ли Куартараро примера на Марк Маркес?

  • 11 окт 2025 | 11:29
  • 573
  • 0

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро почти сигурно ще бъде една от водещите фигури на пазара на пилотите в кралския клас за сезон 2027, който се очаква да бъде много отворен.

От началото на своята кариера в MotoGP французинът се състезава с Ямаха – първо в сателитния екип на Петронас, а от 2021 насам и в заводския състав. В началото тази комбинация изглеждаше изключително силна и не случайно още в първия си сезон в заводския отбор Куартараро спечели световната титла. След това той беше много близо до това да я защити, но изоставането на Ямаха спрямо Дукати се оказа твърде голямо и Куартараро беше победен от Франческо Баная.

Куартараро отново критикува Ямаха за развитието в хода на сезона
Куартараро отново критикува Ямаха за развитието в хода на сезона

Въпреки този пасив, който ставаше все по-голям и по-голям, Куартараро остана верен на Ямаха и в началото на сезон 2024 подписа нов двугодишен договор с марката от Ивата до края на 2026 година. Неговото оставане в японския тим и след това обаче ще зависи изцяло от напредъка, който Ямаха демонстрира след преминаването към V4 двигателя догодина.

Куартараро каза какво ще реши неговото бъдеще в Ямаха
Куартараро каза какво ще реши неговото бъдеще в Ямаха

Ако Куартараро не остане очарован от него и има притеснения за бъдещето на Ямаха и след въвеждането на новите правила през 2027 година, то не е изключено французинът да погледне към друг производител. Но може ли той да последва примера на Марк Маркес и да премине не в заводски, а в сателитен екип, както го направо испанеца след трансфера си от Хонда в Грезини Дукати в началото на 2024 година?

„Марк отиде в Грезини в момент, в който всички вече имахме договори и той направи тази промяна в средата на цикъла на контрактите. Разбира се, аз ще трябва да взема решение. Все още смятам, че е прекалено рано и не трябва да прибързваме. Смятам, че с моя потенциал, аз заслужавам заводско място. Но ще трябва да преценим внимателно нещата и да видим как ще се представи Ямаха с новия мотор“, каза Куартараро в интервю за DAZN.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ред Бул ще продължи да развива RB21

Ред Бул ще продължи да развива RB21

  • 11 окт 2025 | 09:33
  • 1195
  • 0
Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

  • 11 окт 2025 | 08:36
  • 7257
  • 0
Щайнер с интересна теория за грешките на Макларън в бокса

Щайнер с интересна теория за грешките на Макларън в бокса

  • 11 окт 2025 | 08:19
  • 1335
  • 0
Има ли Хорнър реален шанс да се върне във Формула 1?

Има ли Хорнър реален шанс да се върне във Формула 1?

  • 10 окт 2025 | 20:56
  • 1626
  • 0
Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

  • 10 окт 2025 | 19:37
  • 1250
  • 0
Уникален Лотус 81 излиза на търг

Уникален Лотус 81 излиза на търг

  • 10 окт 2025 | 19:10
  • 1084
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 4:0 Септември

ЦСКА 4:0 Септември

  • 11 окт 2025 | 11:03
  • 9740
  • 27
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 11973
  • 49
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 1490
  • 0
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:08
  • 27259
  • 10
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 3370
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 3393
  • 0