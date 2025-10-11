Ще последва ли Куартараро примера на Марк Маркес?

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро почти сигурно ще бъде една от водещите фигури на пазара на пилотите в кралския клас за сезон 2027, който се очаква да бъде много отворен.

От началото на своята кариера в MotoGP французинът се състезава с Ямаха – първо в сателитния екип на Петронас, а от 2021 насам и в заводския състав. В началото тази комбинация изглеждаше изключително силна и не случайно още в първия си сезон в заводския отбор Куартараро спечели световната титла. След това той беше много близо до това да я защити, но изоставането на Ямаха спрямо Дукати се оказа твърде голямо и Куартараро беше победен от Франческо Баная.

Въпреки този пасив, който ставаше все по-голям и по-голям, Куартараро остана верен на Ямаха и в началото на сезон 2024 подписа нов двугодишен договор с марката от Ивата до края на 2026 година. Неговото оставане в японския тим и след това обаче ще зависи изцяло от напредъка, който Ямаха демонстрира след преминаването към V4 двигателя догодина.

Ако Куартараро не остане очарован от него и има притеснения за бъдещето на Ямаха и след въвеждането на новите правила през 2027 година, то не е изключено французинът да погледне към друг производител. Но може ли той да последва примера на Марк Маркес и да премине не в заводски, а в сателитен екип, както го направо испанеца след трансфера си от Хонда в Грезини Дукати в началото на 2024 година?

„Марк отиде в Грезини в момент, в който всички вече имахме договори и той направи тази промяна в средата на цикъла на контрактите. Разбира се, аз ще трябва да взема решение. Все още смятам, че е прекалено рано и не трябва да прибързваме. Смятам, че с моя потенциал, аз заслужавам заводско място. Но ще трябва да преценим внимателно нещата и да видим как ще се представи Ямаха с новия мотор“, каза Куартараро в интервю за DAZN.

Снимки: Gettyimages