Легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа

Бившият пилот в НАСКАР Грег Бифъл и семейството му загинаха в самолетна катастрофа до летището в Стейтсвил вчера. През 2023 година Бифъл беше избран за един от 75-те велики пилоти в историята на шампионата.
Заедно с Бифъл са загинали съпругата му Кристина, дъщерята на Грег от предишния му брак Ема и синът му Райдър. В самолета е бил и шофьорът на моторхоума на Бифъл Крейг Уодсуърт, който също е загинал.
От летището заявиха, че инцидентът е станал при опита на самолета на Бифъл на излети, като най-вероятно е получил повреда в единия двигател, стоварил се е в края на полосата и се е подпалил.
Бифъл спечели титлата в НАСКАР през 2002 година, през 2000 стана шампион при пикапите, а през последните години се занимаваше с различни благотворителни дейности чрез фондацията, която носи неговото име.