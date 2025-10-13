Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари

Настроението във Ферари преди последните кръгове за сезона във Формула 1 не е особено оптимистично, като Шарл Леклер заяви, че “не очаква нещо изключително” в следващите стартове. Дори пилотът от Монако допълни, че предполага, че резултатите на тима ще са като в Сингапур, където той и Люис Хамилтън не успяха да стигнат до топ 5 на финала.

“Ако се замислим, във Ферари похарчиха най-много пари, но получиха най-неуспешното шаси - обясни Ралф Шумахер в качеството си на експерт на Sky Германия. - Изглеждаше, че във Ферари разполагат с всичко необходимо за началото на сезона. Нов автомобил, двама прекрасни пилота и Фредерик Васьор, който умее да обединява и мотивира екипа.

“Шасито, двигателят и трансмисията - всичко това се създава в Маранело под един покрив, там са създадени най-добрите условия, за да се боти тимът за успехи. И точно заради това не мога да си обясня проблемите на Ферари и защо тимът буксува.”

След последните състезания в Италия отново се появиха слухове, че Фредерик Васьор може да бъде сменен, дори част от спекулациите пращат на мястото му Кристиан Хорнър, а също така се коментира и противопоставянето на Шарл Леклер и част от инженерите на тима, които са останали засегнати от коментарите му за слабото представяне на колата на отбора.

