Футболистите на Гана с благороден жест веднага след класирането си за Мондиал 2026

Националният тим по футбол на Гана посети сиропиталище днес, след като си осигури място на Световното първенство през 2026 година с победа с 1:0 над Коморските острови.

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

"Отборът иска да донесе радост на децата. Мисля, че това е чудесно", коментира пред агенция ДПА Винфрид Шафер, който работи като съветник на тима. "Атмосферата беше невероятна. Беше абсолютен хаос, беше фантастично", каза германецът, който по време на треньорската си кариера е работил в Щутгарт и националния отбор на Ямайка. "Класирането ни е безценно за страната. Футболът има невероятно значение тук. Гана беше сърцето на африканския футбол. Казах: "Искам да ви върна там, където бяхте". Отборът ще стане още по-добър. Имаме футболисти, които имат огромен потенциал, но които все още не са в състояние да играят с пълния си потенциал", добави Шафер.

Най-доброто представяне на тима на Световно първенство беше достигане до четвъртфиналите през 2010 година.

Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

Снимки: Imago