Футболистите на Гана с благороден жест веднага след класирането си за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 17:29
Футболистите на Гана с благороден жест веднага след класирането си за Мондиал 2026

Националният тим по футбол на Гана посети сиропиталище днес, след като си осигури място на Световното първенство през 2026 година с победа с 1:0 над Коморските острови.

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026
Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

"Отборът иска да донесе радост на децата. Мисля, че това е чудесно", коментира пред агенция ДПА Винфрид Шафер, който работи като съветник на тима. "Атмосферата беше невероятна. Беше абсолютен хаос, беше фантастично", каза германецът, който по време на треньорската си кариера е работил в Щутгарт и националния отбор на Ямайка. "Класирането ни е безценно за страната. Футболът има невероятно значение тук. Гана беше сърцето на африканския футбол. Казах: "Искам да ви върна там, където бяхте". Отборът ще стане още по-добър. Имаме футболисти, които имат огромен потенциал, но които все още не са в състояние да играят с пълния си потенциал", добави Шафер.

Най-доброто представяне на тима на Световно първенство беше достигане до четвъртфиналите през 2010 година.

Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026
Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026
Снимки: Imago

