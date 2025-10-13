Популярни
  Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 09:55
  • 474
  • 0
Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана се класира на Световното първенство по футбол през следващата година, след като Мохамед Кудус се разписа от близко разстояние за победа с 1:0 срещу Коморските острови в мач от квалификациите на Зона Африка. Крилото на Тотнъм отбеляза единственото попадение след асистенция на Томас Партей в 47-ата минута. Ганайците обаче щяха да се класират за финалите в САЩ, Канада и Мексико дори със загуба, след като Мадагаскар отстъпи с 1:4 на Мали по същото време. 

Ганайците са петата африканска нация на Мондиал 2026, след като по-рано място си спечелиха Алжир, Египет, Мароко и Тунис. Трите страни-домакини все още са единствените представители на Зона КОНКАКАФ, от Азия напред продължават Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея и Узбекистан, а Нова Зеландия е победител в Зона Океания. 

Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай са финалисти от Зона КОНМЕБОЛ, а Европа все още не е излъчила участник.

