Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гана
  3. Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 15:27
  • 153
  • 0
Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино поздрави националния отбор на Гана за класирането за Световното първенство през 2026 година.

„Поздравления за Черните звезди за класирането за петото им Световно първенство. Вашите фенове ще донесат цвят, стил и страст на най-великото Световно първенство в историята през 2026 г. и очакваме вашият отбор да създаде още повече звезди от световна класа, които ще последват стъпките на известния отбор, който достигна до четвъртфиналите в Южна Африка през 2010 г.“, каза Инфантино на официалния уебсайт на Футболната федерация на Гана.

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026
Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана спечели 25 точки и завърши на първо място в Група I, превръщайки се в 21-ия отбор, класирал се за Мондиал 2026. Мароко, Тунис, Египет и Алжир стигнаха до място на финалите преди това от Зона Африка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 09:55
  • 1148
  • 0
Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

  • 13 окт 2025 | 09:45
  • 1750
  • 11
Холанд се завръща по-рано в Манчестър

Холанд се завръща по-рано в Манчестър

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 2577
  • 1
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 11367
  • 16
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 10033
  • 1
Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

  • 13 окт 2025 | 06:53
  • 2660
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 3203
  • 4
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 12315
  • 49
Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

  • 13 окт 2025 | 13:15
  • 2894
  • 12
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 5561
  • 17
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 7621
  • 4
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 10033
  • 1