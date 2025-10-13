Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино поздрави националния отбор на Гана за класирането за Световното първенство през 2026 година.

„Поздравления за Черните звезди за класирането за петото им Световно първенство. Вашите фенове ще донесат цвят, стил и страст на най-великото Световно първенство в историята през 2026 г. и очакваме вашият отбор да създаде още повече звезди от световна класа, които ще последват стъпките на известния отбор, който достигна до четвъртфиналите в Южна Африка през 2010 г.“, каза Инфантино на официалния уебсайт на Футболната федерация на Гана.

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана спечели 25 точки и завърши на първо място в Група I, превръщайки се в 21-ия отбор, класирал се за Мондиал 2026. Мароко, Тунис, Египет и Алжир стигнаха до място на финалите преди това от Зона Африка.

