Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

Назначаването на нов старши треньор на сръбския национален отбор се очаква след 17 октомври - датата, определена за заседанието на Изпълнителния съвет на Сръбския футболен съюз. "Орлите" загубиха почти всички шансове за класиране за Световното първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико, а намирането на наследник на подалия оставка Драган Стойкович изглежда ще отнеме повече време, пише местният вестник "Спортски журнал".

Сред кандидатите за поста са бившият треньор на Левски Славиша Йоканович, Велко Паунович, който се смята за един от най-големите претенденти, Владан Милоевич и Деян Станкович. Стойкович подаде оставка след домакинската загуба на Сърбия с 0:1 от Албания в квалификаците за Мондиал 2026 в събота. Представителният тим на Сърбия ще гостува на Андора във вторник вечер, а през ноември му предстоят гостуване на Англия и домакинство срещу Латвия. Съставът е трети във временното класиране в група К със 7 точки. Лидер е Англия с 15 точки, а вторият Албания има 11, но и мач повече.

Снимки: Gettyimages