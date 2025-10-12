Трус в Сърбия! Пикси Стойкович подаде оставка след загубата от Албания

Отборът на Сърбия допусна поражение от Албания с минималното 0:1 в квалификациите за Мондиал 2026. Поражението бе прието ичключително тежко в щаба на западните ни съседи, което доведе и до оставката на селекционера Драган Пикси Стойкович.

Загубата може да се окаже фатална за западните ни съседи в битката за финалите в Северна Америка през следващата година, тъй като албанците дръпнаха с 4 точки пред сърбите в битката за второто място. Това означава, че дори "флавите" да вземат мача си в запас, който имат, те повече няма да бъдат на полпозишан в битката за баражната позиция.

Новината за оставката пък бе съобщена от самия Стойкович по време на пресконференцията след края на злополучния мач.

"Проведох разговор и предложих оставката си. Не очаквах това поражение. И то срещу отбор, който е съперник за второто място. Аз съм човек, който поема отговорност. Така е в спорта, в живота и във футбола.Т ези момчета имат качества, имат бъдеще. Това е моя отговорност. Не критикувайте играчите, аз съм отговорен", каза Стойкович.

🚨DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI JE SAVEZU PONUDIO OSTAVKU!!! pic.twitter.com/K9906mBlqk — Marko Milenković (@MarkoLoptacki) October 11, 2025

След това специалистът обяви намерението си да не шътува за предстоящата квалификация в началото на следващата седмица с Андора. Все още обаче управниците на футбола в западната ни съседка не са се произнесли с окончателното си решение и тепърва ще стане ясно как точно ще протече раздялата със Стойкович, който изрази желанието си неговият помощник - Горан Джорович, да изведе "флавите" срещу Андора.

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Presudila mu Albanija https://t.co/HzVQmzcigw — 24sata (@24sata_HR) October 11, 2025

"Мисля, че няма да пътувам за Андора. Нелогично е да пътувам. Казах им го. Казах, че няма да ходя в Андора, помощникът Джорович ще води мача. Това са нещата от живота и не смятам, че трябва да се вдига много шум. Отговорността е на всички. Ние не вкарахме гол, те вкараха. Момчетата се стараеха, аз съм виновен. Това, което бяхме уговорили, го направихме, но не беше достатъчно. Заставам зад тях", уточни Стойкович.

Накрая сръбският специалист подчерта, че е твърде рано да се прави равносметка на стореното от него, което тепърва предстои да се случи.

"Ще си тръгна горд. Някой ще анализира дали е било добре или не, имаше добри неща. Не трябваше да губим. Ако някой ми беше казал това, нямаше да повярвам. Имаше хубави моменти, сега разочаровахме нацията. Тук съм, за да понеса последствията. Не е трагедия да си тръгнеш, винаги ще обичам страната си и тя ще има моята подкрепа", каза Стойкович, който трудно сдържа емоциите си.