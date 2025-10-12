Ето кой може да наследи Пикси Стойкович в Сърбия

Драган Стойкович Пикси подаде оставка като селекционер на Сърбия след загубата от Албания, а на негово място се твърди, че ще дойде Велко Паунович.

Според информация, публикувана от сръбското издание „Арена спорт“, специалистът, който наскоро напусна новака в испанската Ла Лига Овиедо, ще бъде новият селекционер на западните ни съседи.

По време на пресконференцията след загубата от Албания Стойович заяви, че предстоящият мач с Андора няма да бъде воден от него, а за квалификацията ще пътува неговият помощник Горан Джорович.

