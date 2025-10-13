Мерцедес прати Ботас в Южна Корея

Мерцедес върна Формула 1 в Южна Корея за първи път от 2013 година насам, като изпрати Валтери Ботас на еднодневна визита и демонстративно каране. За последно Южна Корея прие старт от Формула 1 преди 12 години, като общо там са проведени 4 състезания от световния шампионат.

Шоуто на Ботас и Мерцедес събра 25 000 зрители в град Йонин, като финландецът демонстрира болида Мерцедес W13 от 2022 година. Валтери завъртя няколко обиколки на 4,5-километрово трасе, а след това феновете имаха възможност да подобрят постижението му на симулатор.

Valtteri delivered the goods 💪💪💪💪 pic.twitter.com/qys4tbUunC — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 12, 2025

Това е един от последните ангажименти на Ботас за Мерцедес, тъй като Валтери ще е титуляр за новия отбор във Формула 1 догодина - Кадилак. Все още обаче няма потвърждение от страна на тима, че финландецът може да бъде освободен предсрочно от задълженията му за резервен пилот.

Снимки: Gettyimages