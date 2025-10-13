Популярни
Вход / Регистрирай се
Мерцедес прати Ботас в Южна Корея

  • 13 окт 2025 | 13:20
  • 348
  • 0

Мерцедес върна Формула 1 в Южна Корея за първи път от 2013 година насам, като изпрати Валтери Ботас на еднодневна визита и демонстративно каране. За последно Южна Корея прие старт от Формула 1 преди 12 години, като общо там са проведени 4 състезания от световния шампионат.

Шоуто на Ботас и Мерцедес събра 25 000 зрители в град Йонин, като финландецът демонстрира болида Мерцедес W13 от 2022 година. Валтери завъртя няколко обиколки на 4,5-километрово трасе, а след това феновете имаха възможност да подобрят постижението му на симулатор.

Марио Андрети е готов да покани Леклер в Кадилак
Марио Андрети е готов да покани Леклер в Кадилак

Това е един от последните ангажименти на Ботас за Мерцедес, тъй като Валтери ще е титуляр за новия отбор във Формула 1 догодина - Кадилак. Все още обаче няма потвърждение от страна на тима, че финландецът може да бъде освободен предсрочно от задълженията му за резервен пилот.

Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Снимки: Gettyimages

