Лапорта: Флик е гладиатор

Президентът на Барселона Жоан Лапорта сравни треньора на отбора Ханзи Флик с героя на Ръсел Кроу от епичния филм на Ридли Скот “Гладиатор”.

“Флик е гладиатор, той е като Ръсел Кроу. Той е истинска находка, страхотен треньор. Той е много общителен и добронамерен. Германец е, но е много внимателен към всички. Същевременно е истински германец - взискателен е и трудно можеш да промениш плановете му. Много съм щастлив, че го имаме”, заяви Лапорта пред “Мундо Депортиво”.

Босът говори и за това какво е да си президент на клуб като Барселона.

“Обичам да съм президент на Барса. Харесва ми това, което правя. Има много хора, които могат да бъдат президенти на клуба и които биха могли да се справят добре. Обичам Барса много и когато е имало трудни моменти, съм се чувствал призван да се опитам да спася ситуацията. Президентът на Барса трябва да бъде отговорен, трябва да казва истината. Не можеш да вярваш на никого, но трябва да вярваш на себе си. Той трябва да обича Барса и хората. Трябва да поставя интересите на клуба и другите пред своите. Барса е повече от клуб, защото представлява Каталуния и същевременно е глобален клуб”.