Има ли предимство Норис в битката за титлата?

Бившият пилот във Формула 1 Джони Хърбърт обясни за Ландо Норис, че е по-лесно да си „преследвач“ в битката за титлата, вместо да си лидер. 6 кръга преди края на сезона начело в класирането е Оскар Пиастри, а на 22 точки зад него е съотборникът му в Макларън Ландо Норис.

В последните три кръга обаче Норис спечели повече точки от Пиастри и сви разликата от 34 на 22 точки.

„Вижда се, че Норис се представя по-добре – обясни Хърбърт. – И инициативата преминава у него. Ландо сякаш е добавил още нещо към представянето си спрямо Оскар.

„Ландо е преследвачът и е много по-лесно да си преследвач, вместо лидерът, който постоянно гледа през рамо. Но интересното тепърва започва.“

Макларън си осигури втора поредна световна титла при конструкторите в Сингапур и заради това Хърбърт иска тимът да остави пилотите си да се състезават свободно.

„Сега продължава битката за титлата при пилотите и в Макларън трябва да оставят пилотите си да ни покажат защо трябва да са шампиони в края на годината – допълни Хърбърт. – В Макларън трябва да подкрепят и двамата, но трябва да им дадат и свобода да се състезават. Зак Браун каза точно това – те са свободни да се състезават един срещу друг.

„Надявам се, че това ще се случи оттук до края на шампионата в предстоящите шест кръга.“

