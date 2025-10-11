Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Има ли предимство Норис в битката за титлата?

Има ли предимство Норис в битката за титлата?

  • 11 окт 2025 | 19:23
  • 515
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Джони Хърбърт обясни за Ландо Норис, че е по-лесно да си „преследвач“ в битката за титлата, вместо да си лидер. 6 кръга преди края на сезона начело в класирането е Оскар Пиастри, а на 22 точки зад него е съотборникът му в Макларън Ландо Норис.

В последните три кръга обаче Норис спечели повече точки от Пиастри и сви разликата от 34 на 22 точки.

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?
Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

„Вижда се, че Норис се представя по-добре – обясни Хърбърт. – И инициативата преминава у него. Ландо сякаш е добавил още нещо към представянето си спрямо Оскар.

„Ландо е преследвачът и е много по-лесно да си преследвач, вместо лидерът, който постоянно гледа през рамо. Но интересното тепърва започва.“

Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън
Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън

Макларън си осигури втора поредна световна титла при конструкторите в Сингапур и заради това Хърбърт иска тимът да остави пилотите си да се състезават свободно.

„Сега продължава битката за титлата при пилотите и в Макларън трябва да оставят пилотите си да ни покажат защо трябва да са шампиони в края на годината – допълни Хърбърт. – В Макларън трябва да подкрепят и двамата, но трябва да им дадат и свобода да се състезават. Зак Браун каза точно това – те са свободни да се състезават един срещу друг.

„Надявам се, че това ще се случи оттук до края на шампионата в предстоящите шест кръга.“

В Италия: Васьор получава шанс във Ферари до догодина
В Италия: Васьор получава шанс във Ферари до догодина
Снимки: Gettyimages

