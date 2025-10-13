Майкъл О'Нийл вярва, че отсъствието на Конър Брадли няма да е определящо в мача с Германия

Северна Ирландия ще се справи и без звездата си Конър Брадли в световната квалификация по футбол срещу Германия, заяви националният селекционер Майкъл О'Нийл. Десният бек получи жълт картон при победата с 2:0 над Словакия и ще бъде наказан за един мач.

"Имаме много хора, които могат да играят на тази позиция, така че не виждам голям проблем. Заради това разширената група е съставена от 27 души. Просто наказанията са неизбежни, особено когато влезеш в мач с четирима висящи с картони", заяви О'Нийл.

"Убеден съм, че който и да влезе, ще бъде добре подготвен и ще знае точно какво трябва да прави на терена. Така или иначе ще променим някои неща заради съперника, но отново ще направим всичко по силите ни, за да спечелим срещу Германия", продължи той.

"Гарантирам, че ще играем на 100%, както го направихме и в петък. Даже може би ще бъдем по-мотивирани. Вярваме, че можем да играем и по-добре. Надяваме се да го покажем утре вечер", добави селекционерът на Северна Ирландия, която е равна по точки с Германия и Словакия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages