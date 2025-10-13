Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Майкъл О'Нийл вярва, че отсъствието на Конър Брадли няма да е определящо в мача с Германия

Майкъл О'Нийл вярва, че отсъствието на Конър Брадли няма да е определящо в мача с Германия

  • 13 окт 2025 | 11:43
  • 260
  • 0
Майкъл О'Нийл вярва, че отсъствието на Конър Брадли няма да е определящо в мача с Германия

Северна Ирландия ще се справи и без звездата си Конър Брадли в световната квалификация по футбол срещу Германия, заяви националният селекционер Майкъл О'Нийл. Десният бек получи жълт картон при победата с 2:0 над Словакия и ще бъде наказан за един мач.

"Имаме много хора, които могат да играят на тази позиция, така че не виждам голям проблем. Заради това разширената група е съставена от 27 души. Просто наказанията са неизбежни, особено когато влезеш в мач с четирима висящи с картони", заяви О'Нийл.

"Убеден съм, че който и да влезе, ще бъде добре подготвен и ще знае точно какво трябва да прави на терена. Така или иначе ще променим някои неща заради съперника, но отново ще направим всичко по силите ни, за да спечелим срещу Германия", продължи той.

"Гарантирам, че ще играем на 100%, както го направихме и в петък. Даже може би ще бъдем по-мотивирани. Вярваме, че можем да играем и по-добре. Надяваме се да го покажем утре вечер", добави селекционерът на Северна Ирландия, която е равна по точки с Германия и Словакия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 09:55
  • 823
  • 0
Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

  • 13 окт 2025 | 09:45
  • 1325
  • 0
Холанд се завръща по-рано в Манчестър

Холанд се завръща по-рано в Манчестър

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 1680
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 8634
  • 10
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 6957
  • 1
Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

  • 13 окт 2025 | 06:53
  • 2427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 6783
  • 16
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 9090
  • 98
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 2126
  • 8
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 5044
  • 2
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 8634
  • 10
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 6957
  • 1