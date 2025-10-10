Популярни
Северна Ирландия удари Словакия и съвсем заплете битката в групата на Германия

  • 10 окт 2025 | 23:53
  • 120
  • 0
Северна Ирландия удари Словакия и съвсем заплете битката в групата на Германия

Северна Ирландия постигна изключително важна победа и надви с 2:0 Словакия в световна квалификация от група „А“. Успехът за домакините дойде след автогол на Патрик Хрошовски (18') и попадение на Трей Хюм (81'). По този начин групата съвсем се заплете, тъй като двата отбора, заедно с фаворита Германия, събраха по 6 точки след три изиграни мача. Заради по-добрата си голова разлика обаче Бундестимът в момента е начело. В понеделник Северна Ирландия посреща именно тима на Юлиан Нагелсман в решителен мач в Белфаст, докато Словакия ще има възможност да се върне към пътя на победите срещу аутсайдера Люксембург.

Домакините започнаха по-силно двубоя и поведоха още в 18-ата минута. Тогава след остро центриране отдясно полузащитникът на Словакия Патрик Хрошовски в опита си да изчисти прати топката в собствената си мрежа и Северна Ирландия поведе с 1:0. Домакините можеха и да удвоят аванса си в 36-ата минута, но ударът на Джейми Рийд мина с малко встрани от вратата на Мартин Дубравка.

През втората част ирландците продължиха да играят по-добре, като попадение на Джейми Рийд бе отменено заради засада в 58-ата минута. Седем минути по-късно добре може би най-доброто положение за Словакия, но Давид Стрелец стреля с малко встрани от вратата на домакините. В 81-вата минута обаче интригата окончателно приключи. Стражът на гостите Дубравка боксира лошо пратена топка в наказателното му поле, а от това се възползва бранителят на домакините Трей Хюм, който с много точен прехвърлящ удар оформи победата за Северна Ирландия – 2:0.

