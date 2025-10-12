Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски излиза срещу Дея днес

Матей Казийски излиза срещу Дея днес

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 116
  • 0

Суперзвездата на световния волейбол Матей Казийски ще играе за Локомотив Авия (Пловдив) в контролен мач срещу Дея спорт (Бургас) днес.

Двубоят е от 18:00 часа в залата на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, където вицешампионите ще играят домакинските си срещи в efbet Супер Волей и през новия сезон.

От седмица Казийски тренира на пълни обороти с новите си съотборници.

Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София
Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

Мачът с Дея ще е генерална проверка за момчетата на треньора Найден Найденов преди полуфинала за суперкупата на 18 октомври  срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) в залата на Левски в София.

Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски
Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

Водени от световния вицешампион Франческо Кадеду, бургазлии биха на финала съгражданите от  Дея на първия турнир “Бургас 2025” с 3:0 и грабнаха трофея. Заради проблеми с кръста не се пусна Георги Братоев, а брат му Валентин е играл за Дея с температура.

Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора
Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора

Иранец ще пристигне край морето за няколко дни в ролята на преводач на двамата си сънародници  Мохамад Хозоори и Хади Шоркаби.

“Ангажирам мой приятел, живеещ в София, да им помогне на техния език фарси за по-добрата комуникация с треньорите и съотборниците”, призна д-р Александър Маджуров - собственик и президент на Дея.

“24 часа”

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Любо Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава

Любо Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава

  • 11 окт 2025 | 15:43
  • 1249
  • 0
Сашо Попов: Когато имаш материална база, то много по-лесно може да се постигне успех

Сашо Попов: Когато имаш материална база, то много по-лесно може да се постигне успех

  • 11 окт 2025 | 15:39
  • 2105
  • 0
Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

  • 11 окт 2025 | 15:33
  • 2444
  • 0
Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

  • 11 окт 2025 | 15:29
  • 2869
  • 8
Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

  • 11 окт 2025 | 11:14
  • 539
  • 0
Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

  • 10 окт 2025 | 20:38
  • 2226
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 2102
  • 0
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 5137
  • 8
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 1487
  • 0
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 56442
  • 30
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 8060
  • 0
Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 10:28
  • 1963
  • 1