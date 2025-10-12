Матей Казийски излиза срещу Дея днес

Суперзвездата на световния волейбол Матей Казийски ще играе за Локомотив Авия (Пловдив) в контролен мач срещу Дея спорт (Бургас) днес.

Двубоят е от 18:00 часа в залата на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, където вицешампионите ще играят домакинските си срещи в efbet Супер Волей и през новия сезон.

От седмица Казийски тренира на пълни обороти с новите си съотборници.

Мачът с Дея ще е генерална проверка за момчетата на треньора Найден Найденов преди полуфинала за суперкупата на 18 октомври срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) в залата на Левски в София.

Водени от световния вицешампион Франческо Кадеду, бургазлии биха на финала съгражданите от Дея на първия турнир “Бургас 2025” с 3:0 и грабнаха трофея. Заради проблеми с кръста не се пусна Георги Братоев, а брат му Валентин е играл за Дея с температура.

Иранец ще пристигне край морето за няколко дни в ролята на преводач на двамата си сънародници Мохамад Хозоори и Хади Шоркаби.

“Ангажирам мой приятел, живеещ в София, да им помогне на техния език фарси за по-добрата комуникация с треньорите и съотборниците”, призна д-р Александър Маджуров - собственик и президент на Дея.

