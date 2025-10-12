Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

Нефтохимик 2010 (Бургас) завърши с пореден успех предсезонните контроли, след като се наложи над Берое 2016 (Стара Загора) с общ резултат 4:1 гейма в зала "Иван Вазов".

Старши треньорът Франческо Кадеду говори пред BGvolleyball.com след проверката, като сподели и мнението за предстоящия полуфинал за Суперкупата на България срещу Локомотив Авиа.

"Приятелските победи не носят точки за шампионата и само служат за разчупване на рутината. Очевидно съм по-доволен от играта, която бавно намираме. Все още трябва да започнем да работим върху някои неща. Срещнах се с отбора миналата сряда - минаха 10 дни и изиграхме пет мача, така че да кажем, че се опитвам да придам ясна идентичност на играта. Бих изказал крайното си мнение в петък вечер, но мога да кажа още от сега, че ще направим всичко възможно, за да спечелим срещу Локомотив Авиа".

"Играем срещу най-известния и признат български волейболист. Няма да е за първи път, защото вече сме се изправяли един срещу друг многократно в Италия. Той е пример за подражание за много млади играчи, по подобие на Ганев, Николов, Жеков, Константинов. Накратко - ще направим всичко възможно, за да го спрем", каза още Кадеду.

"Авиа е страхотен отбор - има играчи, които се представиха много добре миналия сезон и дори преди това, не само Казийски, това да е ясно", допълни треньорът.

"Опитвам се да действам стъпка по стъпка. Има Суперкупа, където Левски остава фаворит, заедно с Локомотив Авиа. От понеделник ще се съсредоточим върху първенството", завърши Кадеду.