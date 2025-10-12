Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

  • 12 окт 2025 | 14:36
  • 144
  • 0
Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

Нефтохимик 2010 (Бургас) завърши с пореден успех предсезонните контроли, след като се наложи над Берое 2016 (Стара Загора) с общ резултат 4:1 гейма в зала "Иван Вазов".

Старши треньорът Франческо Кадеду говори пред BGvolleyball.com след проверката, като сподели и мнението за предстоящия полуфинал за Суперкупата на България срещу Локомотив Авиа.

"Приятелските победи не носят точки за шампионата и само служат за разчупване на рутината. Очевидно съм по-доволен от играта, която бавно намираме. Все още трябва да започнем да работим върху някои неща. Срещнах се с отбора миналата сряда - минаха 10 дни и изиграхме пет мача, така че да кажем, че се опитвам да придам ясна идентичност на играта. Бих изказал крайното си мнение в петък вечер, но мога да кажа още от сега, че ще направим всичко възможно, за да спечелим срещу Локомотив Авиа".

"Играем срещу най-известния и признат български волейболист. Няма да е за първи път, защото вече сме се изправяли един срещу друг многократно в Италия. Той е пример за подражание за много млади играчи, по подобие на Ганев, Николов, Жеков, Константинов. Накратко - ще направим всичко възможно, за да го спрем", каза още Кадеду.

"Авиа е страхотен отбор - има играчи, които се представиха много добре миналия сезон и дори преди това, не само Казийски, това да е ясно", допълни треньорът.

Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора
Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора

"Опитвам се да действам стъпка по стъпка. Има Суперкупа, където Левски остава фаворит, заедно с Локомотив Авиа. От понеделник ще се съсредоточим върху първенството", завърши Кадеду.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава

Любо Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава

  • 11 окт 2025 | 15:43
  • 1249
  • 0
Сашо Попов: Когато имаш материална база, то много по-лесно може да се постигне успех

Сашо Попов: Когато имаш материална база, то много по-лесно може да се постигне успех

  • 11 окт 2025 | 15:39
  • 2105
  • 0
Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

  • 11 окт 2025 | 15:33
  • 2444
  • 0
Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

  • 11 окт 2025 | 15:29
  • 2869
  • 8
Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

  • 11 окт 2025 | 11:14
  • 539
  • 0
Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

  • 10 окт 2025 | 20:38
  • 2226
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 2088
  • 0
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 5125
  • 7
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 1485
  • 0
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 56439
  • 30
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 8060
  • 0
Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 10:28
  • 1961
  • 1