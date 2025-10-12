Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора

Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора

  • 12 окт 2025 | 14:30
  • 132
  • 0
Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) спечелиха като гости третата контрола от поредицата приятелски срещи с Берое 2016 (Стара Загора). Воденият от Франческо Кадеду тим се наложи над старозагорци с общ резултат 4:1 (25:21, 25:17, 26:24, 17:25, 15:10) в зала "Иван Вазов".

Бургазлии записаха трети успех над беройци в рамките на няколко дни, след като в първите две проверки надделяха с 4:0 и 3:1 гейма.

Успехът е общо седми в предсезонните контроли. В четвъртък волейболистите на Франческо Кадеду спечелиха домакинския турнир в Бургас след две победи - над Черно море и над Дея спорт. В края на септември Нефтохимик победи още два пъти Черно море (Варна) - съответно с 3:2 и 3:1 гейма.

Тимът на Берое 2016 пък спечели международния турнир в Нови Сад "Великана", като вдигна предсезонна купа.

efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври
efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври

Само след седмица за двата отбора предстои първото голямо изпитание за настоящия сезон - участие в efbet Суперкупа на България по волейбол. Надпреварата е на 18 и 19 октомври в столичната зала "Левски София".

В единия полуфинал Берое 2016 ще се изправи срещу Левски София, а двубоят е от 16:00 часа. В другия полуфинал Нефтохимик излиза срещу Локомотив Авиа (Пловдив) от 19:30 часа.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава

Любо Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава

  • 11 окт 2025 | 15:43
  • 1249
  • 0
Сашо Попов: Когато имаш материална база, то много по-лесно може да се постигне успех

Сашо Попов: Когато имаш материална база, то много по-лесно може да се постигне успех

  • 11 окт 2025 | 15:39
  • 2105
  • 0
Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

  • 11 окт 2025 | 15:33
  • 2444
  • 0
Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

  • 11 окт 2025 | 15:29
  • 2869
  • 8
Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

  • 11 окт 2025 | 11:14
  • 539
  • 0
Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

  • 10 окт 2025 | 20:38
  • 2226
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 2047
  • 0
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 5101
  • 7
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 1478
  • 0
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 56430
  • 30
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 8057
  • 0
Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 10:28
  • 1960
  • 1