Нефтохимик с трета победа над Берое в Стара Загора

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) спечелиха като гости третата контрола от поредицата приятелски срещи с Берое 2016 (Стара Загора). Воденият от Франческо Кадеду тим се наложи над старозагорци с общ резултат 4:1 (25:21, 25:17, 26:24, 17:25, 15:10) в зала "Иван Вазов".

Бургазлии записаха трети успех над беройци в рамките на няколко дни, след като в първите две проверки надделяха с 4:0 и 3:1 гейма.

Успехът е общо седми в предсезонните контроли. В четвъртък волейболистите на Франческо Кадеду спечелиха домакинския турнир в Бургас след две победи - над Черно море и над Дея спорт. В края на септември Нефтохимик победи още два пъти Черно море (Варна) - съответно с 3:2 и 3:1 гейма.

Тимът на Берое 2016 пък спечели международния турнир в Нови Сад "Великана", като вдигна предсезонна купа.

efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври

Само след седмица за двата отбора предстои първото голямо изпитание за настоящия сезон - участие в efbet Суперкупа на България по волейбол. Надпреварата е на 18 и 19 октомври в столичната зала "Левски София".

В единия полуфинал Берое 2016 ще се изправи срещу Левски София, а двубоят е от 16:00 часа. В другия полуфинал Нефтохимик излиза срещу Локомотив Авиа (Пловдив) от 19:30 часа.