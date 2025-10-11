Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

Легендата на българския волейбол Матей Казийски записа неофициален дебют за вицешампиона на България в efbet Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив).

ЦСКА победи Локомотив-Авиа в контролна среща, която се игра в столичната зала “Васил Симов”.

"Червените" се наложиха над пловдивчани с 3:1 (17:25, 25:21, 25:16, 25:19).

По решение на двамата треньори бе изигран и допълнителен гейм, в който участие взеха всички състезатели. Той завърши в полза на гостите от Пловдив. (20:25)

Срещата бе част от подготовката на двата отбора за предстоящия сезон.

Локомотив стартира сезона на 18 октомври в полуфинал за efbet Суперкупа на България по волейбол на 18 октомври срещу Нефтохимик 2010 (Бургас).

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов