Нападател на Левски отиде на гости на Антони в Испания

Халфът на Левски Рилдо използва двата почивни дни, които отборът получи, за да отиде на гости на крилото на Бетис Антони в Испания. Бразилецът пусна няколко сторита в социалните мрежи, в които позира със своя звезден сънародник.

По всичко изглежда, че Рилдо и Антони са близки приятели и успяха да намерят време да прекарат няколко дни заедно със семействата си в Марбея.

Рилдо премина в Левски през лятото под наем от Санта Клара. 25-годишният офанзивен халф до момента разочарова в изявите си, като в 18 мача не е успял да отбележи нито един гол. Той остана извън групата за последния мач на "сините" срещу Берое, спечелен с 2:1. Появиха се информации, че Левски ще иска да върне Рилдо още през зимата, тъй като клубът не е доволен от неговото представяне. Предстои обаче да видим дали това ще се случи.

Левски иска да се раздели с бразилец още през зимата

Антони от своя страна също реализира трансфер през лятото. Той напусна Манчестър Юнайтед и премина за постоянно в Бетис, след като прекара втората половина на миналия сезон като преотстъпен в андалуския клуб.