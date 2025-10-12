Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Нападател на Левски отиде на гости на Антони в Испания

Нападател на Левски отиде на гости на Антони в Испания

  • 12 окт 2025 | 11:06
  • 824
  • 0

Халфът на Левски Рилдо използва двата почивни дни, които отборът получи, за да отиде на гости на крилото на Бетис Антони в Испания. Бразилецът пусна няколко сторита в социалните мрежи, в които позира със своя звезден сънародник.

По всичко изглежда, че Рилдо и Антони са близки приятели и успяха да намерят време да прекарат няколко дни заедно със семействата си в Марбея.

Рилдо премина в Левски през лятото под наем от Санта Клара. 25-годишният офанзивен халф до момента разочарова в изявите си, като в 18 мача не е успял да отбележи нито един гол. Той остана извън групата за последния мач на "сините" срещу Берое, спечелен с 2:1. Появиха се информации, че Левски ще иска да върне Рилдо още през зимата, тъй като клубът не е доволен от неговото представяне. Предстои обаче да видим дали това ще се случи.

Левски иска да се раздели с бразилец още през зимата
Левски иска да се раздели с бразилец още през зимата

Антони от своя страна също реализира трансфер през лятото. Той напусна Манчестър Юнайтед и премина за постоянно в Бетис, след като прекара втората половина на миналия сезон като преотстъпен в андалуския клуб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Президентът на ФК Ямбол: Всички допринесоха за победата над Вихрен

Президентът на ФК Ямбол: Всички допринесоха за победата над Вихрен

  • 12 окт 2025 | 09:36
  • 781
  • 1
Дубълът на Левски и Струмска слава с боево реми

Дубълът на Левски и Струмска слава с боево реми

  • 12 окт 2025 | 09:35
  • 671
  • 1
Феновете показаха къде е мястото на Спартак (Варна)

Феновете показаха къде е мястото на Спартак (Варна)

  • 12 окт 2025 | 09:30
  • 1279
  • 4
Цветомир Найденов: Футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица

Цветомир Найденов: Футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица

  • 12 окт 2025 | 09:20
  • 1917
  • 2
Травма в Родопа

Травма в Родопа

  • 12 окт 2025 | 09:17
  • 884
  • 0
Септември (Симитли) изпусна Балкан в Крупник

Септември (Симитли) изпусна Балкан в Крупник

  • 12 окт 2025 | 09:11
  • 836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 250220
  • 807
Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

  • 12 окт 2025 | 02:24
  • 34210
  • 149
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 23751
  • 110
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 52893
  • 28
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

  • 12 окт 2025 | 00:18
  • 25482
  • 21
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 5769
  • 0