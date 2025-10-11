Популярни
  Левски
  2. Левски
  Евертон Бала посочи на коя позиция се чувства най-удобно и даде определение за Веласкес

Евертон Бала посочи на коя позиция се чувства най-удобно и даде определение за Веласкес

  • 11 окт 2025 | 09:24
  • 1021
  • 0

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала пак посочи, че се чувства по-удобно на крилото, отколкото в средата на терена. 26-годишният бразилец говори пред клубните канали, отговаряйки на любопитни въпроси, като един от тях бе за позицията му на терена.

Балъков: Нещата в Левски тръгнаха по мед и масло, треньори като Веласкес носят позитивната промяна
Балъков: Нещата в Левски тръгнаха по мед и масло, треньори като Веласкес носят позитивната промяна

Южноамериканецът обаче най-често получава ролята на плеймейкър, а понякога на фалшива деветка. На крилата твърд титуляр е Радослав Кирилов отляво, а Марин Петков и Карл Фабиен се конкурират за десния фланг.

На въпроса как би описал треньора Хулио Веласкес с една дума, Бала отговори: „Отдаден“. Попадението му срещу Лудогорец пък е любимият му гол.

Любимата му песен на феновете е „С Левски до края“, а първото, което е научил на български е "Добро утро". Куршума разкри, че е най-близък с Майкон, а Алдаир е най-забавният в Левски.

