  Левски търси нов нападател в третото ниво на Португалия

Левски търси нов нападател в третото ниво на Португалия

  • 12 окт 2025 | 10:25
  • 1303
  • 1

От Левски ровят в момента третата дивизия на Португалия в търсенето на нов централен нападател, пише “Мач Телеграф”. От там дойде именно сегашният стрелец на “сините” Мустафа Сангаре. Същото важи и за друг спряган футболист за „Герена“ – Хуан Переа от Локомотив (Пловдив).

Левски иска да се раздели с бразилец още през зимата
Левски иска да се раздели с бразилец още през зимата

Иначе през лятото от Левски се бяха прицелили в Андре Кловис от Академико Визеу и уж бяха близо до подпис с него. Нещата обаче пропаднаха, след като португалците им поискаха 1 млн. евро. Според запознати там няма клуб от второто ниво на футбола в страната, който да се раздели с титуляр за по-малко пари.

