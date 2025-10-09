Бижутера наказа ветераните на Левски

Отборът на ветераните от Витоша (Бистрица) изигра оспорвано дерби с Левски, което беше от програмата на държавното първенство. "Тигрите" победиха с 3:2, като в герой на мача се превърна Христо Йовов - Бижутера. Бившият национал и някогашен капитан на Левски реализира два гола, които се оказаха решаващи за успеха на домакините от Бистрица. Лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател на България Бойко Борисов този път остана на резервната скамейка.

Срещата се игра на стадион "Витоша", като за домакините на терена бяха двама двама капитани на "сините" - Йовов и Веселин Минев. За "тигрите" играха още бившият капитан на ЦСКА Емил Гъргоров - Бадема, Йордан Минев, Георги Пеев и др. В състава на Левски, воден от Георги Тодоров, пък бяха Елин Топузаков, Захари Сираков, Емил Ангелов - Бабангида, Станислав Ангелов - Пелето, Живко Миланов, Красимир Петров - Ромата, Йордан Господинов и др. Витоша (Бистрица) е многократен шампион на България в надпреварата за ветерани.

Бившата звезда на Динамо (Киев) Георги Пеев даде аванс на домакините с точен удар в началото, но сравнително скоро Станислав Ангелов изравни. Пелето се разписа след хубава двойна комбинация на "сините". След това дойде избухването на Йовов, който даде нов аванс на "тигрите" - 2:1. Кирил Фотев от гостите донесе ново равенство. Бижутера обаче не беше казал последната си - бившият нападател намери за втори път мрежата зад Данчо Господинов и донесе успеха на Витоша.