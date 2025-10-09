Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Витоша (Бистрица)
  3. Бижутера наказа ветераните на Левски

Бижутера наказа ветераните на Левски

  • 9 окт 2025 | 18:30
  • 4517
  • 3

Отборът на ветераните от Витоша (Бистрица) изигра оспорвано дерби с Левски, което беше от програмата на държавното първенство. "Тигрите" победиха с 3:2, като в герой на мача се превърна Христо Йовов - Бижутера. Бившият национал и някогашен капитан на Левски реализира два гола, които се оказаха решаващи за успеха на домакините от Бистрица. Лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател на България Бойко Борисов този път остана на резервната скамейка.

Срещата се игра на стадион "Витоша", като за домакините на терена бяха двама двама капитани на "сините" - Йовов и Веселин Минев. За "тигрите" играха още бившият капитан на ЦСКА Емил Гъргоров - Бадема, Йордан Минев, Георги Пеев и др. В състава на Левски, воден от Георги Тодоров, пък бяха Елин Топузаков, Захари Сираков, Емил Ангелов - Бабангида, Станислав Ангелов - Пелето, Живко Миланов, Красимир Петров - Ромата, Йордан Господинов и др. Витоша (Бистрица) е многократен шампион на България в надпреварата за ветерани.

Бившата звезда на Динамо (Киев) Георги Пеев даде аванс на домакините с точен удар в началото, но сравнително скоро Станислав Ангелов изравни. Пелето се разписа след хубава двойна комбинация на "сините". След това дойде избухването на Йовов, който даде нов аванс на "тигрите" - 2:1. Кирил Фотев от гостите донесе ново равенство. Бижутера обаче не беше казал последната си - бившият нападател намери за втори път мрежата зад Данчо Господинов и донесе успеха на Витоша.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

УЕФА даде за пример България в борбата с дигиталната зависимост сред децата

УЕФА даде за пример България в борбата с дигиталната зависимост сред децата

  • 9 окт 2025 | 15:24
  • 393
  • 1
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 9476
  • 9
Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 654
  • 0
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 6227
  • 5
Кишишев: Литекс го няма вече за съжаление, беше трън в очите на останалите

Кишишев: Литекс го няма вече за съжаление, беше трън в очите на останалите

  • 9 окт 2025 | 14:52
  • 4194
  • 23
Светльо Вуцов стана висшист

Светльо Вуцов стана висшист

  • 9 окт 2025 | 14:25
  • 6901
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

  • 9 окт 2025 | 19:49
  • 1933
  • 2
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 5933
  • 44
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 6227
  • 5
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 9476
  • 9
Световните квалификации: падна първият гол за деня

Световните квалификации: падна първият гол за деня

  • 9 окт 2025 | 18:40
  • 16974
  • 1
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 16445
  • 32